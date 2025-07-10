Екс-президента Південної Кореї вдруге заарештували: що йому інкримінують

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Суддя вирішив задовольнити запит про видачу ордера. Він пояснив це тим, що колишній президент може знищити докази у справі. Юн Сок Йоля доставили до Сеульського центру ув'язнення, де він чекатиме подальшого рішення суду.

Серед звинувачень – порушення екс-президентом прав членів кабінету міністрів перед запровадженням військового стану. Також його звинуватили у фальсифікації документа та розповсюдженні хибних відомостей про воєнний стан. Сторона захисту відкинула звинувачення.

Спецпрокуратура Південної Кореї, яка розслідує справу про запровадження воєнного стану минулого року, запросила ордер на арешт Юн Сок Йоля 6 липня. Спецпрокурор домагався видачі ордера за п'ятьма ключовими звинуваченнями.

Криза у Південній Кореї

3 грудня 2024 року президент Республіки Корея Юн Сок Йоль запровадив у країні воєнний стан. Причиною він назвав необхідність захистити конституційний лад, а також домінування в парламенті опозиційних сил, що проявляють прихильність до Північної Кореї та блокують роботу уряду.

Одночасно Юн дав вказівку військовим оточити парламент країни і не дозволити парламентарям скасувати воєнний стан. Однак військові не змогли виконати наказ через мітинги біля входу до парламенту.

Загалом воєнний стан діяв близько 6 годин. Після фіаско, глава держави скасував рішення і попросив вибачення.

Слідчі затримали главу держави лише з другої спроби, оскільки охорона не пропускала правоохоронців до його маєтку.

У березні суд Сеула звільнив Юн Сок Йоля з-під варти, але продовжив розгляд справи про заколот. Потім Конституційний суд ухвалив, що грудневе рішення президента було незаконним, підтримавши його імпічмент.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.