"Рішення на емоціях". Як воєнний стан загострив політичну кризу в Південній Кореї

Раптово оголошений воєнний стан у Південній Кореї закінчився за шість годин. На тлі загального засудження президент Юн Сок Йоля скасував явно на емоціях ухвалене рішення, і загалом вчорашніми діями, швидше за все, вчинив політичне самогубство.

Про причини, підсумки та наслідки воєнного стану в Південній Кореї для політичного ландшафту країни, - у матеріалі РБК-Україна .

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Воєнний стан на шість годин: коротка хроніка

Несподівані події розгорнулися вчора пізно увечері. В екстреному зверненні близько 22:30 за місцевим часом президент Юн оголосив воєнний стан, звинувативши головну опозиційну силу - Демократичну партію - у симпатіях до Північної Кореї та антидержавній діяльності.

Ця партія має більшість у парламенті (170 мандатів із 300), блокує пропозиції уряду щодо бюджету на 2025 рік, наполягає на відставках прокурорів та ключових міністрів.

Президент має конституційне право вводити воєнний стан у надзвичайній ситуації. Але вчорашня заява справила ефект бомби, що розірвалася. У країні із досить сильною традицією свободи слова указ Юна заборонив би будь-яку політичну діяльність, включаючи протести, мітинги та роботу політичних партій. Він також заборонив би "заперечення вільної демократії або спроби підривної діяльності", "маніпулювання громадською думкою", а також запровадив би цензуру південнокорейських ЗМІ.

Докладніше про це читайте у матеріалі "Хаос у Сеулі. Що відбувається в Південній Кореї і чому запровадили воєнний стан".

Фото: президент Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан, але через шість годин скасував указ (Getty Images)

Незабаром після цього лідер демократів Лі Чже Мен виступив із закликом зібратися біля парламенту (Національні збори). Потім законодавці зайшли до будівлі, проштовхуючись повз солдатів, і на надзвичайній сесії одноголосно проголосували за скасування воєнного стану. Згідно з конституцією, президент має підкоритися.

Щоб виступити проти Юна, об'єдналися усі політичні блоки. Включно з членами його партії "Сила народу" (108 мандатів з 300"), а її лідер Хан Дон Хун вибачився перед народом і вимагав пояснень.

Близько 04:30 Юн заявив, що скасує указ про воєнний стан і виведе військових із парламенту. Але знову виступив із звинуваченнями Демократичної партії в саботажі дій уряду, а також закликав припинити "законодавчі маніпуляції".

Незабаром після цього кабінет Юна скасував воєнний стан. Опозиція заявила, що розпочне розслідування дій президента, і пригрозила запуском процедури імпічменту та звинуваченнями у державній зраді.

Які були причини та чому заговорили про імпічмент президента

Вже кілька місяців Південна Корея перебуває у політичному глухому куті. На виборах у квітні опозиційні партії отримали більшість у парламенті. Ці вибори розглядалися як референдум щодо чинного президента, популярність якого різко впала після низки скандалів з моменту вступу на посаду 2022 року.

Консерватор Юн конфліктує з опозицією з багатьох питань своєї політики. Він вимагав ухвалення законів, щоб просунутися вперед у виконанні передвиборчих обіцянок щодо зниження податків та пом'якшення регулювання бізнесу.

У свою чергу опозиція хоче оголосити імпічмент низці урядових осіб, включаючи голову наглядового органу за мовленням, головного державного аудитора та кількох прокурорів. Прокурорами незадоволені, оскільки ті не звинуватили дружину Юну, яка була втягнута в скандал з корупцією та маніпулювання акціями.

Фото: лідер опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мен (Getty Images)

Крім того, опозиція запропонувала урізати бюджетні видатки наступного року. Юн розцінив це як антидержавну діяльність і за допомогою воєнного стану хотів "навести лад". Але лише посилив політичний хаос.

Сьогодні шість опозиційних партій подали законопроект про імпічмент президента. "Цю пропозицію мають обговорити до голосування у парламенті, яке може відбутися у п'ятницю", - зазначив депутат від Демократичної партії Кім Йон Мін.

Очікується, що представлять законопроект на пленарному засіданні у четвер, а голосування призначать на п'ятницю чи суботу. Щоб оголосити імпічмент, потрібна підтримка понад двох третин із 300 членів Національних зборів. Тобто щонайменше 201 голос. Якщо рішення схвалять, відбудеться розгляд у Конституційному суді, де потрібна підтримка шести з дев'яти суддів.

Протягом цього часу Юна буде відсторонено від президентських повноважень. Не виключено, що процес затягнеться на кілька місяців. Повноваження перейдуть до прем'єра Хан Док Су.

Відставки, мітинги та страйки: що відбувається в Південній Кореї

Президент Юн не вперше стикається із закликами до імпічменту. У країні регулярно відбувалися протести з вимогою відставки, і відповідні петиції набирали сотні тисяч підписів. Але тепер його майбутнє на посту реально під загрозою.

Як повідомила його канцелярія, керівник апарату Юна та понад десяток чиновників подали у відставку. За кілька годин про відставку оголосив міністр оборони Кім Йон Хен.

"Я беру на себе відповідальність за всі інциденти, пов'язані з воєнним станом, і висловлюю свою подяку президенту", - заявив він.

Фото: міністр оборони Кім Йон Хен узяв усю відповідальність на себе та подав у відставку (Getty Images)

За його словами, він особисто запропонував Юну запровадити воєнний стан. Крім того, міністр наголосив, що всі залучені до забезпечення заходів військові виконували його вказівки, тому їх не слід переслідувати.

Тим часом на вулицях Сеула продовжуються мітинги. Тисячі протестувальників вийшли з плакатами із закликами до відставки президента. Протести очолив лідер Демократичної партії Лі Чже Мен, його прихильники проводять акцію біля будівлі Національних зборів.

Наразі у Сеулі спокійніше порівняно зі вчорашніми нічними сценами. Але очікується, що на заклики Мена підтримати протести можуть відгукнутися до 30 тисяч людей.

Фото: протести у Сеулі з вимогою відставки президента (Getty Images)

Найбільша профспілка країни Hyundai Motor оголосила страйк на чотири години завтра та післязавтра. Це станеться, якщо Юн добровільно не піде у відставку.

Наскільки ситуація незвична для Південної Кореї

Південна Корея є яскравою демократією з 1980-х років із правом на протести, свободою слова, чесними виборами та мирною передачею влади. Тому воєнний стан став шоком у сучасну епоху, коли вона стала великим експортером та культурним центром, частково завдяки популярності музики K-pop та кіно K-drama. Але в країни темне політичне минуле.

Упродовж більшої частини холодної війни там правили авторитарні лідери. Які вдавалися до воєнного стану для утримання влади. Востаннє - у 1980 році. Лише в 1988 році Південна Корея обрала президента на вільних виборах. Пам'ять про диктаторів ще свіжа, тож сьогоднішні протестувальники виступають проти зловживання владою.

При цьому нинішню історію навряд можна назвати суто внутрішньою, вважає президент громадської організації "Ліберально-демократична Ліга України" Артур Харитонов (займається налагодженням зв'язків із країнами Азії).

"Бо південнокорейська політика впливає на глобальні процеси. І до підриву південнокорейської демократії активно включалися Китай, Північна Корея та Росія", - розповів він РБК-Україна.

За його словами, вчорашні події так чи інакше стали наслідком співпраці Демократичної партії із автократіями. Як мінімум, з боку її лідера Лі Чже Мена, якого звинувачують у корупції та зв'язках з КНДР.

Чи може змінитися влада і що це означає для України

Було чи ні справедливим рішення Юна запровадити воєнний стан, важко коментувати, каже Харитонов. "Але воно точно пов'язане з діями опозиції, яка, нагадаю, блокує надання летальної допомоги Україні", - наголосив співрозмовник.

На його думку, імпічмент Юна дуже ймовірний з урахуванням того, як легко законодавці проголосували за скасування воєнного стану. Імовірно, й особливих проблем отримати дві третини голосів за імпічмент не буде.

"І це означатиме політичний розворот Південної Кореї спиною до світових альянсів безпеки, відмову від співпраці з Японією. Також це означатиме закриття того вікна можливостей для взаємодії України з Південною Кореєю, яке є при адміністрації Юна", - зазначив він.

Фото: зміна влади у Південній Кореї закриє вікно можливостей для військової співпраці з Україною (Getty Images)

Навряд чи дестабілізація пов'язана із прорахунками президента. Популярна в країні опозиція загалом виступає за зближення з автократіями та пацифізм. Вона вважає, що задля безпеки Південної Кореї треба йти на поступки Китаю, Росії та КНДР.

"Це, наприклад, означає скорочення військових бюджетів та відмову від деяких оборонних процесів. Тому в діях Юна була якась логіка, коли він казав, що Демократична партія блокує бюджет безпеки та паралізувала державну систему постійними імпічментами для топ-чиновників, суддів та прокурорів, які розслідують факти їхньої корупції", - розповів Харитонов.

За попередніми висновками можна сказати, що емоційне рішення Юна було спрямоване на страх перед тим, що опозиція поставить Південну Корею в положення, при якому вона не зможе захищатися.

"А на сьогодні Північна Корея вона готується піти у наступ з Росією, яка, згідно з новим договором, має право розміщувати війська на території КНДР. Тому ситуація безпрецедентно критична", - додав співрозмовник.

Чому в Південній Кореї готові на поступки КНДР, Росії та Китаю

Південнокорейське суспільство розділено. Як показали результати президентських виборів 2022 року, голоси між Юном та Лі розділилися майже 50/50. Тобто половина населення за стримування, демократію та альянси, але є ті, хто каже, що не варто дратувати Кім Чен Ина, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, пояснив Харитонов.

"Думаю, українцям ця позиція знайома. Демократи кажуть, що треба зберігати нейтралітет, щоб автократії не напали. З іншого боку, відвідують Пекін і ведуть переговори з Комуністичною партією Китаю, відправляють людей до Японії на протести проти АЕС "Фукусіма" з гаслами, що Японія отруює Тихий океан. А це наратив лише двох країн - Китаю та РФ", - зазначив він.

Сам Лі Чже Мен минулого року провів прес-конференцію з критикою США та уряду Південної Кореї у китайському посольстві у Сеулі.

"Це багато говорить про людину, яка дозволяє собі критикувати президента та адміністрацію Джо Байдена фактично з китайської території. У них (демократів, - ред.) є концепт так званої "Політики сонячного світла" за примирення з КНДР. Наскільки реалістична дружба і лююов з Кімом? Думаю, українцям це дуже очевидно. Але не очевидно для південних корейців, які дуже бояться війни", - підсумував Харитонов.

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Не виключено, що якщо Юну оголосять імпічмент, шестигодинний воєнний стан закінчиться кримінальним переслідуванням. Принаймні, у Південній Кореї стійкий стереотип про те, що там прийнято усувати президентів і садити їх до в'язниці.

Попередник Юна - Мун Чже Ін - проходить підозрюваним у справі про отримання хабара, пов'язаній зі скандалом про найм свого зятя. А Мун свого часу помилував свою попередницю Пак Кин Хе, засуджену до 20 років за хабарництво та зловживання владою.

При підготовці тексту використовувалися: публікації Yonhap, Chosun, CNN, Sky News та коментар президента громадської організації "Ліберально-демократична Ліга України" Артура Харитонова.