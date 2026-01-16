Колишньому лідеру Південної Кореї загрожує в'язниця: деталі справи

У Південній Кореї суд готується оголосити рішення в одній із ключових справ проти колишнього глави держави Юн Сок Йоля, пов'язаній зі спробами зірвати його затримання і діями під час кризи навколо воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Yonhap.

У п'ятницю Центральний окружний суд Сеула оголосить вирок за звинуваченнями проти колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

Йдеться про справи, пов'язані з перешкоджанням роботі слідчих після його спроби запровадити воєнний стан у 2024 році.

Засідання розпочнеться о 14:00 за місцевим часом і транслюватиметься в прямому ефірі після схвалення запиту телекомпаній.

Позиція обвинувачення

Команда спеціального прокурора наполягає на покаранні у вигляді 10 років позбавлення волі.

В обвинувальному висновку йдеться про те, що експрезидент вчинив "тяжкий злочин", фактично використавши державні інститути для приховування та виправдання власних дій.

Юну інкримінують наказ Службі охорони президента заблокувати виконання ордеру на його затримання, порушення прав дев'яти членів кабінету міністрів, яких не запросили на засідання з питання воєнного стану, а також складання і подальше знищення переглянутої прокламації після скасування указу.

Додаткові епізоди

Також колишньому президенту закидають розпорядження про розповсюдження пресрелізів із неправдивою інформацією, видалення даних із захищених телефонів військових командирів і фальсифікацію офіційних документів.

За сукупністю епізодів прокуратура вимагає від двох до п'яти років ув'язнення за кожним пунктом.

Можливі наслідки

Очікується, що рішення суду у цій справі вплине на подальший вирок за більш тяжкими звинуваченнями, пов'язаними з керівництвом переворотом. Розгляд цієї справи призначено на 19 лютого, при цьому раніше прокурори вже вимагали для Юна смертної кари.

Історичний контекст

Загалом колишній президент проходить за вісьмома справами, включно зі звинуваченнями, пов'язаними з воєнним станом, корупційними епізодами і загибеллю морського піхотинця 2023 року.

Це лише третій випадок в історії країни, коли процес над ексглавою держави транслюють у прямому ефірі.