Бывшему президенту Южной Кореи объявили приговор

Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля осудили. Его признали виновным в препятствовании правосудию и фальсификации документов при попытке захвата власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В пятницу, 16 января, районный суд Сеула огласил первый приговор экс-президенту Юн Сок Елю, назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Главным пунктом обвинения стало препятствование силовикам в исполнении ордера на его арест после резонансных событий декабря 2024 года.

В чем именно его признали виновным

Судья подтвердил, что бывший глава государства сознательно мешал правоохранительным органам выполнять их обязанности. Кроме препятствования правосудию, в деле зафиксирован ряд других тяжких нарушений:

Фальсификация официальных документов , которые готовились для легализации военного положения.

Игнорирование судебных требований , обязательных для введения особого правового режима.

Злоупотребление властью при попытке ввести военное положение в декабре прошлого года.

Это решение суда является первым уголовным приговором в ряде дел, связанных с неудачной попыткой Юна удержать власть силовым путем. Однако точка в деле еще не поставлена, поскольку сторона защиты имеет право на обжалование вердикта в апелляционном порядке.

Прокуроры требовали смертную казнь

Во время финальных слушаний в Центральном суде Сеула сторона обвинения настаивала на самом суровом наказании - смертной казни. Спецпрокурор Чо Ын Сук назвал Юн Сок Еля "главарем восстания", который пытался узурпировать власть, установив контроль над судебной и законодательной ветвями.

Попытка переворота в декабре 2024 года провалилась: военные не смогли заблокировать парламент из-за массового сопротивления граждан, и уже через шесть часов президент был вынужден отменить военное положение.

После фиаско Юн ушел в отставку под давлением импичмента, а впоследствии был арестован по подозрению в государственной измене. Процесс задержания сопровождался столкновениями, поскольку охрана экс-президента сопротивлялась силовикам.

Несмотря на временное освобождение под залог в марте, уже в июле 2025 года его снова отправили под стражу. Кроме мятежа, Юну инкриминируют помощь враждебному государству, в частности вероятное сотрудничество с режимом КНДР.