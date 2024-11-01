У Південній Кореї пояснили, від чого залежить рішення щодо військової допомоги Україні

Така заява глави МЗС Південної Кореї пролунала на спільній конференції з міністром оборони цієї країни Кімом Йон Хюном, главою Пентагона США Ллойдом Остіном та державним секретарем Ентоні Блінкеном у Вашингтоні.

Відповідаючі на запитання журналістів про можливість надання Україні зброї з боку Сеула, представник зовнішньополітичного відомства Південної Кореї назвав низку факторів, від чого це може залежати у перспективі.

"В майбутньому щодо нашого плану надання Україні зброї виникло питання. Як зазначив президент Юн (президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, - ред.), залежно від розвитку військового співробітництва між КНДР і Росією будуть вжиті відповідні заходи", - розповів він.

Так, за словами південнокорейського міністра, Сеулу потрібно побачити рівень "залученості сил КНДР до Росії". Крім того, Південна Корея має фіксувати, що Пхеньян отримає від Москви взамін.

"Тому нам доведеться спостерігати за цим, перш ніж приймати рішення щодо збройної підтримки, яку ми будемо надавати Україні. Тому наразі ми не в змозі поділитися деталями", - резюмував глава МЗС Південної Кореї.

Відправка військ КНДР до РФ і питання щодо зброї від Південної Кореї для України

Нагадаємо, інформацію про відправку військових Північної Кореї до Росії раніше підтвердила низка країн, зокрема Україна, США та Південна Корея. Крім того, повідомлялося, що нещодавно Юн Сок Йоль

За даними української розвідки, на територію Росії вже перекинули 12 тисяч північнокорейських солдатів. Частину з них вже помітили у Курській області.

Днями президент України Володимир Зеленський обговорив із південнокорейським колегою залучення військових КНДР у війну.

До слова, перед тим президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, коментуючи ситуацію з північнокорейськими військами у РФ, запевняв, що Сеул "не сидітиме склавши руки". Також він пообіцяв Україні послідовну підтримку Україні, якщо КНДР відправить на війну свій спецназ.

30 жовтня західні ЗМІ поширили чутки про те, що Південна Корея розглядає прямі постачання 155-мм снарядів для артилерії в Україну. Проте таку інформацію спростували в Офісі президента Південної Кореї.

Тут варто зауважити, що Сеул з початку повномасштабної війни РФ проти України не надавав Києву військову допомогу.

А 31 жовтня президент Зеленський заявив, що Україна передасть Південній Кореї детальний запит про зброю.

Додамо, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Вашингтон фіксує у Курській області близько 8 тисяч північнокорейських солдатів. Вони можуть взяти участь у бойових діях найближчими днями.