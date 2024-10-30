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ЗМІ написали, що Південна Корея може передати Україні снаряди. Сеул відреагував

Сеул, Середа 30 жовтня 2024 16:49
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ЗМІ написали, що Південна Корея може передати Україні снаряди. Сеул відреагував Ілюстративне фото: Південна Корея поки що не обговорює передачу снарядів Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У ЗМІ з'явилися чутки, що Південна Корея розглядає передачу Україні артилерійських снарядів. Але вони неправдиві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsis та Dong-A Ilbo.

Що писали ЗМІ

Як повідомляла газета Dong-A Ilbo, неназваний представник уряду країни розповів, що Україна останнім часом неодноразово просила Сеул надати 155-мм артилерійські снаряди.

При цьому інше джерело журналістів зазначало, що відповідне рішення має ухвалювати Рада національної безпеки. Також має бути вирішене питання про те, яким чином здійснювати постачання, - напряму чи через США.

Реакція Сеулу

Newsis стверджує, що неназваний високопосадовець Офісу президента Південної Кореї вже спростував такі чутки.

"Існує кілька калібрів артилерійських снарядів, включаючи 105 мм і 155 мм, і Україна ніколи не просила нас про артилерійську підтримку. Неправильно говорити, що зараз ми обговорюємо постачання в Україну 155-мм артилерійських снарядів напряму", - заявив він.

Південна Корея може розпочати постачання зброї Україні

Нагадаємо, що на початку жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії своїх солдатів. Їх планують використати для війни проти України.

На цьому тлі у Південній Кореї допустили, що змінять свою позицію щодо передачі Україні військової допомоги.

Зокрема президент країни Юн Сок Йоль запевняв, що якщо КНДР відправить спецназ на війну, його країна надасть "послідовну підтримку" Україні.

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