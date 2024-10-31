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У Курській області перебуває близько 8 тисяч солдатів КНДР, - Блінкен

Вашингтон, Четвер 31 жовтня 2024 20:50
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У Курській області перебуває близько 8 тисяч солдатів КНДР, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, голова Держдепу США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

США фіксують у Курській області близько 8 тисяч північнокорейських солдатів. Вони можуть взяти участь у бойових діях найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час пресконференції.

Він зазначив, що, за оцінками США, у Росії перебуває близько 10 тисяч північнокорейських військових.

"За останніми даними, до 8 тисяч з них було перекинуто до Курської області. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це відбудеться найближчими днями", - уточнив Блінкен.

За його словами, росіяни навчають солдатів КНДР на артилерії, дронах, готують їх до базових піхотних операцій, у тому числі викопування окопів. Це свідчить про те, що північнокорейців планують використовувати в операціях на фронті.

"Якщо ці війська візьмуть участь у бойових діях чи операціях щодо підтримки бойових дій проти України, вони стануть законними військовими цілями", - звернув увагу голова Держдепу США.

Солдати Північної Кореї у Росії

Нагадаємо, першою про прибуття північнокорейських солдатів у Курську область повідомила українська розвідка. Це сталося минулого тижня.

Також ГУР оприлюднило перехоплення розмов російських військових, які свідчать про перекидання солдатів КНДР у Курську область. Примітно, що росіяни були незадоволені такою "допомогою" і навіть погрожували вбивством своїх "союзників".

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