У Курській області перебуває близько 8 тисяч солдатів КНДР, - Блінкен

США фіксують у Курській області близько 8 тисяч північнокорейських солдатів. Вони можуть взяти участь у бойових діях найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час пресконференції .

Він зазначив, що, за оцінками США, у Росії перебуває близько 10 тисяч північнокорейських військових.

"За останніми даними, до 8 тисяч з них було перекинуто до Курської області. Ми ще не бачили, щоб ці війська брали участь у бойових діях проти українських військ, але ми очікуємо, що це відбудеться найближчими днями", - уточнив Блінкен.

За його словами, росіяни навчають солдатів КНДР на артилерії, дронах, готують їх до базових піхотних операцій, у тому числі викопування окопів. Це свідчить про те, що північнокорейців планують використовувати в операціях на фронті.

"Якщо ці війська візьмуть участь у бойових діях чи операціях щодо підтримки бойових дій проти України, вони стануть законними військовими цілями", - звернув увагу голова Держдепу США.