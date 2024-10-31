Україна передасть Південній Кореї детальний запит про зброю, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для південнокорейського телеканалу KBS.

Він уточнив, що не знає, як відповість на такий запит Сеул. Але Україні потрібна додаткова артилерія, протиповітряна оборона та інші важливі речі.

"Але зараз після того, як КНДР отримала офіційний статус того, хто прийшов воювати проти України, наш запит буде детальним, він буде разом з моїм представником, який приїде до Південної Кореї найближчим часом. І ми говоритимемо про зброю", - розповів Зеленський.

Глава держави нагадав, що Україна "дуже акуратно" поводилася стосовно Південної Кореї. І Південна Корея також "акуратно" поводилася стосовно України.

Зброя від Південної Кореї

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Україна не отримувала від Південної Кореї військову допомогу. Але позиція Сеула щодо цього питання почала змінюватись після того, як Північна Корея відправила до Росії своїх солдатів, щоб допомогти їм у війні з українськими захисниками.

Зокрема, минулого тижня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, коментуючи ситуацію з військами КНДР, запевняв, що його країна "не сидітиме склавши руки".

Він пообіцяв Україні послідовну підтримку, якщо Північна Корея відправить на війну спецназ.

При цьому вчора, 30 жовтня, ЗМІ поширили чутки про те, що Сеул розглядає прямі постачання 155-мм снарядів для артилерії в Україну. Але таку інформацію спростували в Офісі президента Південної Кореї.

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