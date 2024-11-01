В Южной Корее объяснили, от чего зависит решение по военной помощи Украине

Такое заявление главы МИД Южной Кореи прозвучало на совместной конференции с министром обороны этой страны Кимом Йон Хюном, главой Пентагона США Ллойдом Остином и государственным секретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Отвечая на вопросы журналистов о возможности предоставления Украине оружия со стороны Сеула, представитель внешнеполитического ведомства Южной Кореи назвал ряд факторов, от чего это может зависеть в перспективе.

"В будущем относительно нашего плана предоставления Украине оружия возник вопрос. Как отметил президент Юн (президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, - ред.), в зависимости от развития военного сотрудничества между КНДР и Россией будут приняты соответствующие меры", - рассказал он.

Так, по словам южнокорейского министра, Сеулу нужно увидеть уровень "вовлеченности сил КНДР в России". Кроме того, Южная Корея должна фиксировать, что Пхеньян получит от Москвы взамен.

"Поэтому нам придется наблюдать за этим, прежде чем принимать решения по вооруженной поддержке, которую мы будем оказывать Украине. Поэтому мы пока не в состоянии поделиться деталями", - резюмировал глава МИД Южной Кореи.

Отправка войск КНДР в РФ и вопрос об оружии от Южной Кореи для Украины

Напомним, информацию об отправке военных Северной Кореи в Россию ранее подтвердили ряд стран, в том числе Украина, США и Южная Корея. Кроме того, сообщалось, что недавно Юн Сок Йоль

По данным украинской разведки, на территорию России уже перебросили 12 тысяч северокорейских солдат. Часть из них уже была замечена в Курской области.

На днях президент Украины ВладимирЗеленский обсудил с южнокорейским коллегой привлечение военных КНДР в войну.

К слову, до этого президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, комментируя ситуацию с северокорейскими войсками в РФ, уверял, что Сеул "не будет сидеть сложа руки". Также он пообещал Украине последовательную поддержку, если КНДР отправит на войну свой спецназ.

30 октября западные СМИ распространили слухи о том, что Южная Корея рассматривает прямые поставки 155-мм снарядов для артиллерии в Украину. Однако такая информация была опровергнута в Офисе президента Южной Кореи.

Тут следует отметить, что Сеул с начала полномасштабной войны РФ против Украины не оказывал Киеву военную помощь.

А 31 октября президент Зеленский заявил, что Украина передаст Южной Корее подробный запрос об оружии.

Добавим, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон фиксирует в Курской области около 8 тысяч северокорейских солдат. Они могут принять участие в боевых действиях в ближайшие дни.