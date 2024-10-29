Делегація Південної Кореї відвідає Україну: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

Як пише видання, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль поділився планом під час телефонної розмови з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Марком Рютте, який підтвердив, що північнокорейські війська були розміщені в Курській області Росії, на лінії фронту для участі у війні в Україні.

"Я сподіваюся, що під керівництвом Генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю в солідарності та координації", - сказав він.

Що відомо про візит делегації Південної Кореї в Україну

Юн Сок Йоль зазначив, що південнокорейська делегація збирається провести брифінг для Комітету ЄС з питань політики та безпеки у вівторок, а потім відвідає Україну, щоб зустрітися з представниками розвідки та оборони, щоб поділитися інформацією з місця бою та обговорити заходи співпраці.

Під час другої телефонної розмови з Юном за тиждень Рютте сказав, що участь північнокорейських сил у війні в Україні є "головним пріоритетом" для НАТО, і висловив надію на продовження обговорень щодо контрзаходів і обміну інформацією, пов’язаною з конфліктом.

Перед розмовою з Рютте, у Юна був окрема телефонна розмова з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб поділитися інформацією про переміщення військ Північної Кореї та обговорити співпрацю з членами Європейського Союзу.