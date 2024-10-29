Делегація Південної Кореї відвідає Україну: що відомо
Делегація Південної Кореї відвідає Україну цього тижня. Представники Сеулу планують поділитися інформацією про відправку військ КНДР до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency.
Як пише видання, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль поділився планом під час телефонної розмови з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Марком Рютте, який підтвердив, що північнокорейські війська були розміщені в Курській області Росії, на лінії фронту для участі у війні в Україні.
"Я сподіваюся, що під керівництвом Генерального секретаря Рютте НАТО подвоїть зусилля з моніторингу та блокування незаконних обмінів між Росією та Північною Кореєю в солідарності та координації", - сказав він.
Що відомо про візит делегації Південної Кореї в Україну
Юн Сок Йоль зазначив, що південнокорейська делегація збирається провести брифінг для Комітету ЄС з питань політики та безпеки у вівторок, а потім відвідає Україну, щоб зустрітися з представниками розвідки та оборони, щоб поділитися інформацією з місця бою та обговорити заходи співпраці.
Під час другої телефонної розмови з Юном за тиждень Рютте сказав, що участь північнокорейських сил у війні в Україні є "головним пріоритетом" для НАТО, і висловив надію на продовження обговорень щодо контрзаходів і обміну інформацією, пов’язаною з конфліктом.
Перед розмовою з Рютте, у Юна був окрема телефонна розмова з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб поділитися інформацією про переміщення військ Північної Кореї та обговорити співпрацю з членами Європейського Союзу.
"Це серйозна ситуація, коли фактичне розгортання північнокорейських військ на лінії фронту в Україні може відбутися раніше, ніж очікувалося", - зазначив Юн.
Участь військ КНДР у війні в Україні
Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії вже знаходяться три тисячі військовослужбовців КНДР.
За даними The Wall Street Journal, КНДР надала Росії для війни в Україні не елітні війська. Хоча раніше повідомлялося, що Північна Корея перекинула до Росії свій спецпідрозділ ССО. Він є одним із найтаємніших у світі.
Як писало The New York Times, російські та війська КНДР, ймовірно, готуються до наступу в Курській області. Воно може розпочатися найближчим часом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.