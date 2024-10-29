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Зеленський обговорив із президентом Південної Кореї залучення військових КНДР у війну

Вівторок 29 жовтня 2024 11:53
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Зеленський обговорив із президентом Південної Кореї залучення військових КНДР у війну Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем. Український лідер подякував за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

Зеленський також висловив вдячність за надану й анонсовану фінансову та гуманітарну допомогу з боку Південної Кореї.

Під час розмови обговорювалося питання участі північнокорейських військових у російському вторгненні в Україну. Зеленський надав свіжі дані про передислокацію 3 тисяч північнокорейських військових на російські полігони біля зони бойових дій, з прогнозами збільшення їхньої кількості до 12 тисяч.

Сторони домовилися посилити обмін розвідувальними даними та активізувати контакти на всіх рівнях для вироблення стратегії протидії ескалації. Також планується обмін делегаціями для координації дій.

На завершення Зеленський запросив Південну Корею приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо двосторонніх безпекових угод на підтримку України.

Солдати Північної Кореї у Росії

Північна Корея відправила своїх солдатів до Росії для підтримки у війні з Україною.

За даними ГУР Міноборони, деякі військові КНДР вже перебувають на Курському напрямку. Російський диктатор Володимир Путін зазначив, що це пов'язано із "договором про стратегічне партнерство" між Росією та КНДР.

Тим часом у Північній Кореї стверджують, що відправлення солдатів до Росії для участі у війні проти України нібито відповідає міжнародному праву, проте інформація про розгортання військ там офіційно не підтверджується.

Раніше повідомлялося, щодо лінії фронту в Україні наближаються підрозділи військ з Північної Кореї, але, на думку військових аналітиків, вони не належать до елітних частин армії Кім Чен Ина.

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