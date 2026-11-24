Південна Корея підняла винищувачі через російські літаки біля острова Уллин
Кілька російських військових літаків уранці 24 листопада ненадовго залетіли в зону ППО Південної Кореї над Японським морем. Сеул підняв у небо винищувачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї та агентство Yonhap.
Російські літаки увійшли в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Південної Кореї (KADIZ) рано вранці у вівторок. Вони наблизилися до острова Уллин, після чого покинули зону.
Ідентифікаційна зона ППО - це не повітряний простір країни. Це ширша територія, де держава вимагає від іноземних літаків заздалегідь повідомляти про себе.
Через появу літаків військові оголосили екстрену тривогу. Повітряні сили Південної Кореї підняли винищувачі.
За даними Об'єднаного комітету начальників штабів, російські літаки вийшли із зони без порушення повітряного простору країни.
Незадовго до заяви військових уряд провінції Північна Кьонсан розіслав мешканцям острова Уллин попередження про необхідність евакуюватися.
Приблизно через п'ять хвилин тривогу скасували. Однак у повідомленні літаки помилково назвали ймовірно північнокорейськими.
Нагадаємо, тиждень тому Японія та Південна Корея піднімали винищувачі через російські літаки. У Токіо тоді заявили, що два літаки, ймовірно, порушили повітряний простір Японії поблизу острова Окіносіма.
Подібне траплялося й раніше. У грудні 2023 року чотири російські та два китайські військові літаки увійшли в зону ППО Південної Кореї з півночі від острова Уллин, а Сеул також відправив до них винищувачі.
Тим часом Москва поглиблює військову співпрацю з Пхеньяном. Росія регулярно б'є по українських містах північнокорейськими балістичними ракетами KN-23, а президент України Володимир Зеленський попереджав про нарощення поставок із КНДР.
Як повідомляло РБК-Україна, керівник Офісу президента Кирило Буданов дав тривожний прогноз щодо КНДР. За його словами, Північна Корея використовує досвід війни проти України, щоб розвивати власну армію та озброєння.