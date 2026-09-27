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Буданов дав тривожний прогноз щодо КНДР: Це питання часу

13:49 27.09.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Буданов дав тривожний прогноз щодо КНДР: Це питання часу Фото: керівник Офісу президента Кирило Буданов (Getty Images)
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Північна Корея використовує досвід війни Росії проти України для вдосконалення власного озброєння та розвитку армії. Паралельно Пхеньян нарощує військову співпрацю з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова в інтерв’ю NewsForce.

За словами Буданова, КНДР не обмежується постачанням зброї та матеріалів Росії. Північна Корея також відправляє своїх військових безпосередньо для участі у війні проти України.

Водночас Пхеньян використовує отриманий досвід для розвитку власних військових спроможностей.

"Північна Корея вчиться на нашій війні та озброюється. Світ має бачити цей зв'язок, поки є час", - заявив Буданов.

Він зазначив, що КНДР вдосконалює озброєння з урахуванням досвіду бойових дій в Україні. Крім того, країна приймає на озброєння нові види зброї, частина з яких має російське походження.

КНДР виробляє ударні дрони

Окремо Буданов звернув увагу на розвиток у Північній Кореї безпілотних технологій. За його словами, там уже налагодили масове виробництво ударних дронів одноразового використання.

"І це аж ніяк не сприяє стабільності в Корейському регіоні. А коли бачиш, як північнокорейський режим так стрімко мілітаризується, природно постає питання: навіщо? Насамперед - щоб бути готовим до активних бойових дій у своєму регіоні", - наголосив він.

Керівник ОП також згадав нещодавній інцидент на лінії розмежування між Північною та Південною Кореями. Він вважає, що ситуація там поступово загострюється, а поява певної події-тригера може призвести до неконтрольованих наслідків.

Нагадуємо, що Північна Корея почала відпрацьовувати тактику масованих атак із одночасним застосуванням дронів, ракет, реактивних снарядів та артилерії.

За даними WSJ, КНДР також активніше модернізує звичайне озброєння, а військова співпраця з Росією може пришвидшувати ці процеси.

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