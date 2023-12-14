Група російських і китайських військових літаків увійшла в зону ППО Південної Кореї

Два китайські та чотири російські військові літаки увійшли в ідентифікаційну зону протиповітряної оборони Південної Кореї.

Про це заявив представник Об'єднаного комітету начальників штабів Сеула, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

Зазначається, що Південна Корея вирішила направити до місця події свої винищувачі.

Представник Сеула заявив, що між 11:53 і 12:10 китайські та російські літаки увійшли в зону протиповітряної оборони Південної Кореї з півночі східного острова Уллин і залишили її зі сходу від найсхідніших островів Токто.

Китайські та російські літаки виявили ще до їхнього входу в зону ППО і мобілізували винищувачі ВПС для вжиття тактичних заходів на випадок непередбачуваної ситуації.

Південна Корея висловила протест

Зона ППО не є територіальним повітряним простором, а призначена для того, щоб змусити іноземні літаки ідентифікувати себе, щоб уникнути випадкових зіткнень.

Південна Корея висловила протест Китаю з приводу вторгнення за прямою військовою лінією, однак вона не може висловити такий протест російській стороні, оскільки обидві сторони не мають такої лінії зв'язку.

Провокації Росії

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово використовували свої літаки для провокацій.

У серпні цього року американські системи протиповітряної оборони виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски.

У тому ж місяці Військово-повітряні сили Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.