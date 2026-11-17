Японія та Південна Корея підняли в повітря винищувачі після виявлення російських військових літаків поблизу свого повітряного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Times та Yonhap.

Заява Токіо

У Токіо повідомили про можливе порушення повітряного кордону країни двома літаками. За даними Japan Times, два літаки, які, ймовірно, належать російським збройним силам, рано вранці у вівторок порушили повітряний простір Японії поблизу острова Окіносіма в префектурі Фукуока.

У відповідь Сили повітряної оборони Японії підняли винищувачі. У Міністерстві оборони країни повідомили, що японські військові попередили російські літаки та вжили інших заходів, не уточнюючи їх характер.

Після цього літаки продовжили рух через Цусімську протоку, а потім пролетіли між островом Йонагуні у префектурі Окінава та Тайванем. У результаті вони вийшли у західну частину моря.

Південна Корея також підняла авіацію

У Сеулі повідомили, що повітряний простір Південної Кореї порушено не було - російські літаки виявили ще до їхнього можливого входу в повітряний простір країни.

Для запобігання непередбаченим ситуаціям у повітря направили винищувачі. Пізніше російські літаки покинули цей район, не порушивши повітряний простір Південної Кореї.

Навіщо Росія направляє літаки до Японії

Як зазначає Japan Times, Росія регулярно направляє військову авіацію до міжнародного повітряного простору навколо Японії.

При цьому нинішній інцидент, ймовірно, міг бути спробою перевірити реакцію Токіо та оцінити швидкість реагування японських Сил самооборони.

Примітно, що це сталося напередодні запланованої тристоронньої зустрічі диктатора РФ Володимира Путіна, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа.

Вона має відбутися у четвер у рамках форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені.

У грудні минулого року Японія також піднімала винищувачі для спостереження за російськими та китайськими літаками, які проводили спільне патрулювання у Тихому океані.

2022 року Південна Корея заявляла про вторгнення російських військових літаків у свою повітряну буферну зону без попередження. Тоді Сеул відповів діями щодо їх витіснення.