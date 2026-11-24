Несколько российских военных самолетов утром 24 ноября ненадолго залетели в зону ПВО Южной Кореи над Японским морем. Сеул поднял в небо истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и агентство Yonhap .

Российские самолеты вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ) ранним утром во вторник. Они приблизились к острову Уллин, после чего покинули зону.

Идентификационная зона ПВО - это не воздушное пространство страны. Это более широкая территория, где государство требует от иностранных самолетов заранее сообщать о себе.

Из-за появления самолетов военные объявили экстренную тревогу. Воздушные силы Южной Кореи подняли истребители.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, российские самолеты вышли из зоны без нарушения воздушного пространства страны.

Незадолго до заявления военных правительство провинции Северная Кенсан разослало жителям острова Уллин предупреждение о необходимости эвакуироваться.

Приблизительно через пять минут тревогу отменили. Однако в сообщении самолеты ошибочно назвали предположительно северокорейскими.