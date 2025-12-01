ua en ru
Вопрос территорий "в тупике". Украина не желает отдавать Донбасс России, - СМИ

Понедельник 01 декабря 2025 21:30
Вопрос территорий "в тупике". Украина не желает отдавать Донбасс России, - СМИ Фото: переговоры Украины и США во Флориде по мирному соглашению (t.me/umerov_rustem)
Автор: Валерий Ульяненко

Обсуждение мирного плана США продолжаются, но вопрос территориальных уступок, похоже, зашел "в тупик". Украина не соглашается отдать РФ неоккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Издание пишет, что во время встречи делегаций Украины и США во Флориде не удалось достичь прогресса в решающем вопросе о сдаче Киевом неоккупированных территорий Донбасса.

Источник, ознакомленный с переговорами, сообщил ABC News, что Россия все еще не готова обсуждать любую форму перемирия, а Украина не желает уступать территории.

По данным источника, во время переговоров поднимались вопросы гарантий безопасности для Украины, судьба замороженных активов РФ, а также возможные выборы в Украине.

Издание подчеркнуло, что согласие российского диктатора Владимира Путина на мирное соглашение маловероятно. Оно отметило, что глава Кремля убежден в успехе на поле боя и готов ждать, пока Киев согласится на его условия.

Мирный план США

Напомним, за последние недели украинские чиновники несколько раз встречались с американскими чиновниками для обсуждения мирного плана США.

После первых переговоров, которые состоялись в Женеве, стало известно, что документ сократили. Согласно сообщениям СМИ, теперь в нем вместо 28 пунктов всего 19.

На данный момент детали новой версии мирного плана остаются неизвестными. Примечательно, что изначально США требовали, чтобы Украина отдала России Донецкую и Луганскую области. Кроме того, документ содержал и другие неприемлемые для Украины вещи.

По данным источников РБК-Украина, в новой версии мирного плана нет никаких ограничений на численность ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с США территориальный вопрос обсуждали 6,5 часов "только по отдельным пунктам".

