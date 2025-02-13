Не питання пріоритету. Зеленський відреагував на те, що Трамп спершу зателефонував Путіну

Президент США Дональд Трамп спершу зателефонував диктатору Росії Володимиру Путіне не через те, що це було для нього в пріоритеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час відвідування Хмельницької АЕС.
"Що стосується розмови, він знає мої думки, я дійсно вважаю, що передусім пріоритет Україна, проти нас війна. Хоча він сказав, що хотів одночасно поговорити з двома президентами. В розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетами", - пояснив Зеленський.
За словами президента, він довіряє словам Трампа, оскільки Україні важливо зберегти підтримку Вашингтона та додав, що загалом вже мав три розмови з головою Білого дому.
"Хоча дійсно це (те, що Трамп спершу зателефонував Путіну, - ред.) не дуже приємно в будь-якому випадку. Тому що ви знаєте як українське суспільство і як європейці реагують, що передусім Україна і нічого не може бути про Україну без України", - зауважив Зеленський.
Вчора, 12 грудня, президент США Трамп зателефонував диктатору Путіну. Після цього він також переговорив з Зеленським. Під час виступу в Овальному кабінету, республіканець заявив, що повернення України до кордонів 2014 року, є нібито малоймовірним.
Тим часом голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що Київ та Європа не повинні бути виключені з майбутніх переговорів про завершення повномасштабної війни в Україні.
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