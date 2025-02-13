Не вопрос приоритета. Зеленский отреагировал на то, что Трамп сперва позвонил Путину

"Что касается разговора, он знает мои мысли, я действительно считаю, что прежде всего приоритет Украина, против нас война. Хотя он сказал, что хотел одновременно поговорить с двумя президентами. В разговоре он не сказал, что Путин и Россия была приоритетами", - пояснил Зеленский.

По словам президента, он доверяет словам Трампа, поскольку Украине важно сохранить поддержку Вашингтона и добавил, что в целом уже имел три разговора с главой Белого дома.

"Хотя действительно это (то, что Трамп сначала позвонил Путину, - ред.) не очень приятно в любом случае. Потому что вы знаете как украинское общество и как европейцы реагируют, что прежде всего Украина и ничего не может быть об Украине без Украины", - отметил Зеленский.