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Не питання пріоритету. Зеленський відреагував на те, що Трамп спершу зателефонував Путіну

Четвер 13 лютого 2025 16:11
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Не питання пріоритету. Зеленський відреагував на те, що Трамп спершу зателефонував Путіну Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент США Дональд Трамп спершу зателефонував диктатору Росії Володимиру Путіне не через те, що це було для нього в пріоритеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час відвідування Хмельницької АЕС.

"Що стосується розмови, він знає мої думки, я дійсно вважаю, що передусім пріоритет Україна, проти нас війна. Хоча він сказав, що хотів одночасно поговорити з двома президентами. В розмові він не сказав, що Путін і Росія була пріоритетами", - пояснив Зеленський.

За словами президента, він довіряє словам Трампа, оскільки Україні важливо зберегти підтримку Вашингтона та додав, що загалом вже мав три розмови з головою Білого дому.

"Хоча дійсно це (те, що Трамп спершу зателефонував Путіну, - ред.) не дуже приємно в будь-якому випадку. Тому що ви знаєте як українське суспільство і як європейці реагують, що передусім Україна і нічого не може бути про Україну без України", - зауважив Зеленський.

Дзвінки Трампа Путіну та Зеленському

Вчора, 12 грудня, президент США Трамп зателефонував диктатору Путіну. Після цього він також переговорив з Зеленським. Під час виступу в Овальному кабінету, республіканець заявив, що повернення України до кордонів 2014 року, є нібито малоймовірним.

Тим часом голова Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що Київ та Європа не повинні бути виключені з майбутніх переговорів про завершення повномасштабної війни в Україні.

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