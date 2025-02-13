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Не вопрос приоритета. Зеленский отреагировал на то, что Трамп сперва позвонил Путину

Четверг 13 февраля 2025 16:11
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Не вопрос приоритета. Зеленский отреагировал на то, что Трамп сперва позвонил Путину Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент США Дональд Трамп сначала позвонил диктатору России Владимиру Путину не потому, что это было для него в приоритете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время посещения Хмельницкой АЭС.

"Что касается разговора, он знает мои мысли, я действительно считаю, что прежде всего приоритет Украина, против нас война. Хотя он сказал, что хотел одновременно поговорить с двумя президентами. В разговоре он не сказал, что Путин и Россия была приоритетами", - пояснил Зеленский.

По словам президента, он доверяет словам Трампа, поскольку Украине важно сохранить поддержку Вашингтона и добавил, что в целом уже имел три разговора с главой Белого дома.

"Хотя действительно это (то, что Трамп сначала позвонил Путину, - ред.) не очень приятно в любом случае. Потому что вы знаете как украинское общество и как европейцы реагируют, что прежде всего Украина и ничего не может быть об Украине без Украины", - отметил Зеленский.

Звонки Трампа Путину и Зеленскому

Вчера, 12 декабря, президент США Трамп позвонил диктатору Путину. После этого он также переговорил с Зеленским. Во время выступления в Овальном кабинете, республиканец заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года, является якобы маловероятным.

Между тем глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Киев и Европа не должны быть исключены из будущих переговоров о завершении полномасштабной войны в Украине.

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