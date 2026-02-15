ua en ru
Нд, 15 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Питання нацбезпеки: Фінляндія має намір переглянути угоди громадян РФ із нерухомістю

Неділя 15 лютого 2026 01:21
UA EN RU
Питання нацбезпеки: Фінляндія має намір переглянути угоди громадян РФ із нерухомістю Фото: Антті Хяккянен (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Фінляндія розглядає можливість перегляду угод росіян з нерухомістю за останні два десятиліття, оскільки такі заходи важливі для посилення безпеки.

Про це заявив глава Міноборони країни Антті Хяккянен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Читайте також: Фінляндія посилює захист від дронів через побоювання Росії

За словами міністра, країна розглядає можливість перегляду угод з тими громадянами, які не мають паспорта країн ЄС і Європейської економічної зони, включно з громадянами Росії.

Хяккянен зазначив, що це втручання може торкнутися всіх угод з будь-якими видами нерухомості, які були оформлені за останні 20 днів. Він наголосив, що такі заходи потрібні для зміцнення нацбезпеки і для більш ефективного контролю угод з нерухомістю.

"В останні 20 років Фінляндія занадто наївно ставилася до контролю за нерухомістю", - наголосив глава оборонного відомства.

Він додав, що кількість об'єктів нерухомості зросла настільки, що в разі загострення ситуації з безпекою, контролювати таку масу квартир і будинків буде дуже складно.

Росіянам заборонено купувати нерухомість

Нагадаємо, що у квітні 2025 року Фінляндія ухвалила закон, який забороняє купувати нерухомість громадянам тих країн, які "ведуть агресивну війну і можуть становити загрозу безпеці Фінляндії".

Міністр оборони пояснював, що хоч у документі це прямо і не вказано, проте в поточній міжнародній обстановці обмеження фактично зачіпають громадян Росії і російський компаній.

Водночас заборона не поширюється на тих людей, хто має посвідку на постійне проживання в країні або подвійне громадянство. Також такі ж винятки діють і для громадян Білорусі.

Згідно з виданням Yle, росіяни в з січня по листопад 2025 року купили 55 об'єктів нерухомості, з яких 35 було придбано до набуття чинності закону про заборону в липні, а ще 20 - уже після.

Що ще робить Фінляндія

Нагадаємо, у січні 2026 року у Фінляндії зафіксували перший випадок виявлення порушника державного кордону. Це сталося завдяки новому паркану, який країна зводить на окремих ділянках кордону з РФ.

Також нещодавно стало відомо, що Фінляндія разом з іншими країнами Балтії за участю Єврокомісії працює над створенням центру морського моніторингу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Фінляндія
Новини
Буде точно, як в "Нової пошти". Укрпошта готує важливі нововведення
Буде точно, як в "Нової пошти". Укрпошта готує важливі нововведення
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи