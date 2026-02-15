Питання нацбезпеки: Фінляндія має намір переглянути угоди громадян РФ із нерухомістю

Фінляндія розглядає можливість перегляду угод росіян з нерухомістю за останні два десятиліття, оскільки такі заходи важливі для посилення безпеки.

Про це заявив глава Міноборони країни Антті Хяккянен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

За словами міністра, країна розглядає можливість перегляду угод з тими громадянами, які не мають паспорта країн ЄС і Європейської економічної зони, включно з громадянами Росії.

Хяккянен зазначив, що це втручання може торкнутися всіх угод з будь-якими видами нерухомості, які були оформлені за останні 20 днів. Він наголосив, що такі заходи потрібні для зміцнення нацбезпеки і для більш ефективного контролю угод з нерухомістю.

"В останні 20 років Фінляндія занадто наївно ставилася до контролю за нерухомістю", - наголосив глава оборонного відомства.

Він додав, що кількість об'єктів нерухомості зросла настільки, що в разі загострення ситуації з безпекою, контролювати таку масу квартир і будинків буде дуже складно.

Росіянам заборонено купувати нерухомість

Нагадаємо, що у квітні 2025 року Фінляндія ухвалила закон, який забороняє купувати нерухомість громадянам тих країн, які "ведуть агресивну війну і можуть становити загрозу безпеці Фінляндії".

Міністр оборони пояснював, що хоч у документі це прямо і не вказано, проте в поточній міжнародній обстановці обмеження фактично зачіпають громадян Росії і російський компаній.

Водночас заборона не поширюється на тих людей, хто має посвідку на постійне проживання в країні або подвійне громадянство. Також такі ж винятки діють і для громадян Білорусі.

Згідно з виданням Yle, росіяни в з січня по листопад 2025 року купили 55 об'єктів нерухомості, з яких 35 було придбано до набуття чинності закону про заборону в липні, а ще 20 - уже після.