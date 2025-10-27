Фінляндія заблокувала росіянам купівлю нерухомості через ризики для нацбезпеки

У Міністерстві оборони Фінляндії заблокували 11 угод із придбання нерухомості громадянами третіх країн, серед яких були й громадяни Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За даними видання, очільник оборонного відомства Антті Хяккянен відмовив у погодженні запитів на купівлю нерухомості громадянами Росії, Ізраїлю, Казахстану та Киргизстану. Йшлося про різні типи об’єктів - від житлових і дачних будинків до приміщень для ведення бізнесу.

"Нерухомість - це один зі шляхів для гібридного впливу. Тому ми відхиляємо угоди щодо придбання нерухомості, які, за нашою оцінкою, можуть загрожувати національній безпеці та безпеці постачань і потенційно ускладнювати організацію національної оборони", - зазначив Хяккянен.

Нагадаємо, у Фінляндії з 15 липня офіційно запроваджено заборону на операції з нерухомістю для громадян Росії та Білорусі. Уряд пояснює це рішення необхідністю посилити безпеку країни.