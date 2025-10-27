Фінляндія заблокувала росіянам купівлю нерухомості через ризики для нацбезпеки
У Міністерстві оборони Фінляндії заблокували 11 угод із придбання нерухомості громадянами третіх країн, серед яких були й громадяни Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
За даними видання, очільник оборонного відомства Антті Хяккянен відмовив у погодженні запитів на купівлю нерухомості громадянами Росії, Ізраїлю, Казахстану та Киргизстану. Йшлося про різні типи об’єктів - від житлових і дачних будинків до приміщень для ведення бізнесу.
"Нерухомість - це один зі шляхів для гібридного впливу. Тому ми відхиляємо угоди щодо придбання нерухомості, які, за нашою оцінкою, можуть загрожувати національній безпеці та безпеці постачань і потенційно ускладнювати організацію національної оборони", - зазначив Хяккянен.
Нагадаємо, у Фінляндії з 15 липня офіційно запроваджено заборону на операції з нерухомістю для громадян Росії та Білорусі. Уряд пояснює це рішення необхідністю посилити безпеку країни.
Зауважимо, що країна планувала й надалі розширювати список країн, що можуть становити загрозу національній безпеці.
Зауважимо, що кордон між Фінляндією та Росією закритий вже кілька років.
Крім того, як відомо, Фінляндія вирішила висилати до РФ мігрантів, яким вдається в незаконний спосіб потрапити на територію країни.