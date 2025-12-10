Фінляндія посилює захист від дронів через побоювання щодо Росії

Фінляндія придбала сотні глушників та детекторів безпілотників, оскільки країни на східному фланзі НАТО посилюють свою оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомив інспектор протиповітряної оборони Фінляндії полковник Мано-Мікаель Нокелайнен на військовій базі в Ніїнісало на південному заході країни, Фінляндія придбала сотні глушників SkyWiper Omni Max виробництва литовської компанії NT Service.

Що купує Фінляндія

Глушники, що створюють захисний купол довжиною сотні метрів для блокування сигналів керування, відео та навігації дронів, будуть розгорнуті навколо критично важливої ​​інфраструктури, такої як військові бази.

"Це дуже важливо для самозахисту військ. Іншими словами, це дає змогу запобігти польотам безпілотників над військами", - пояснив Нокелайнен.

Окрім глушників, військові придбали ручні детектори дронів Airfence виробництва фінської компанії Sensofusion та додаткові гвинтівкові приціли Smash від ізраїльської компанії Smartshooter, які полегшують наведення на ціль та збивання дронів.

Нове обладнання призначене для протидії невеликим розвідувальним безпілотникам, сказав Нокелайнен, відмовившись поділитися деталями щодо можливостей Фінляндії протидіяти більшим безпілотникам.

Фінляндія має парк із майже 1000 розвідувальних безпілотників, деякі з них виготовлені у Сполучених Штатах, а деякі - фінською компанією Insta і щорічно навчатиме до 500 нових пілотів дронів, заявив командувач фінської армії генерал-лейтенант Пасі Валімакі.