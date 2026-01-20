ua en ru
Фінляндія отримала перший результат від паркану на кордоні з Росією

Фінляндія, Вівторок 20 січня 2026 18:49
UA EN RU
Фінляндія отримала перший результат від паркану на кордоні з Росією Ілюстративне фото: Фінляндія отримала перший результат від паркану на кордоні з Росією (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Фінляндії зафіксували перший випадок виявлення порушника державного кордону за допомогою нового паркану, який зводять на окремих ділянках кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Інцидент стався минулого тижня в районі міста Іматра, однак офіційно про нього повідомили 20 січня. Сигнальне обладнання, встановлене на паркані, зафіксувало спробу перетину кордону з території Фінляндії до Росії. Прикордонники оперативно зупинили порушника.

Інформацію про особу затриманого та його мотиви наразі не розголошують.

За даними прикордонної служби, новий паркан дозволяє контролювати одразу кілька ділянок кордону з використанням відносно невеликої кількості персоналу. Система оснащена камерами та сигнальними датчиками.

Паркан на кордоні Фінляндії та Росії

На південному сході Фінляндії планують побудувати 140 км загородження, з яких уже зведено близько 100 км. У конструкції також передбачені спеціальні проходи для диких тварин кожні три кілометри.

Загалом Фінляндія планує побудувати 200 км паркану на східному кордоні. Загальна вартість проєкту становить близько 380 млн євро. Повністю перекрити майже 1300 км кордону з Росією неможливо через високу вартість - один кілометр загородження з обладнанням коштує приблизно 1,8 млн євро, тому прикордонна служба визначила пріоритетні ділянки.

Раніше міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що країна веде переговори з кількома країнами НАТО щодо розміщення в країні їхніх солдатів. Така ймовірність існує навіть за відсутності реальної військової загрози.

А на початку серпня голова оборонного комітету парламенту Швеції Петер Хультквіст заявив, що його країна має намір розмістити своїх солдатів у фінській провінції Лапландія, яка межує з Росією. За його словами, такий крок буде сильним сигналом для Кремля

Фінляндія Російська Федерація Кордон з РФ
