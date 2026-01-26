ua en ru
На тлі загрози від РФ? Фінляндія створила центр захисту критичної інфраструктури

Понеділок 26 січня 2026 12:16
На тлі загрози від РФ? Фінляндія створила центр захисту критичної інфраструктури Фото: Фінляндія створила центр захисту критичної інфраструктури (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Фінляндія разом з іншими країнами Балтійського регіону за участі Європейської комісії працює над створенням центру морського моніторингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прикордонної служби Фінляндії.

Зазначається, що ключовим завданням нового центру стане захист важливої підводної інфраструктури у Фінській затоці.

Зазначається, що Балтійське море наразі перебуває в умовах підвищеної безпеки через серію пошкоджень електромереж, телекомунікаційних кабелів і газопроводів, зафіксованих після початку повномасштабної агресії РФ проти України у 2022 році.

Запуск нової ініціативи у співпраці з державами Балтійського моря та Єврокомісією має посилити контроль і реагування на загрози підводним об’єктам у регіоні Фінської затоки.

У заяві наголошується, що відповідальні органи повинні мати достатні повноваження та можливості для оперативного втручання у разі інцидентів як у територіальних водах, так і у виключній економічній зоні.

НАТО реагує на загрози від РФ у Балтійському морі

Зазначимо, наприкінці грудня 2025 року стало відомо, що уряди країн-членів НАТО ухвалюють рішення щодо зміцнення своїх флотів та присутності в акваторії Балтійського моря на тлі атак РФ на критичну підводну інфраструктуру.

Також НАТО посилило патрулювання в рамках операції "Балтійський вартовий". Проте наразі можливості огляду суден все ще дуже обмежені через міжнародне право.

Окрім того, стало відомо, що РФ продовжить свої спроби атакувати та пошкодити критичну інфраструктуру країн НАТО у Балтійському морі, як РФ робила це останніми роками.

