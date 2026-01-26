На тлі загрози від РФ? Фінляндія створила центр захисту критичної інфраструктури

Фінляндія разом з іншими країнами Балтійського регіону за участі Європейської комісії працює над створенням центру морського моніторингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Прикордонної служби Фінляндії.

Зазначається, що ключовим завданням нового центру стане захист важливої підводної інфраструктури у Фінській затоці.

Зазначається, що Балтійське море наразі перебуває в умовах підвищеної безпеки через серію пошкоджень електромереж, телекомунікаційних кабелів і газопроводів, зафіксованих після початку повномасштабної агресії РФ проти України у 2022 році.

Запуск нової ініціативи у співпраці з державами Балтійського моря та Єврокомісією має посилити контроль і реагування на загрози підводним об’єктам у регіоні Фінської затоки.

У заяві наголошується, що відповідальні органи повинні мати достатні повноваження та можливості для оперативного втручання у разі інцидентів як у територіальних водах, так і у виключній економічній зоні.