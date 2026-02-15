ua en ru
Главная » Новости » В мире

Вопрос нацбезопасности: Финляндия намерена пересмотреть сделки граждан РФ с недвижимостью

Воскресенье 15 февраля 2026 01:21
Вопрос нацбезопасности: Финляндия намерена пересмотреть сделки граждан РФ с недвижимостью Фото: Антти Хяккянен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Финляндия рассматривает возможность пересмотра сделок россиян с недвижимостью за последние два десятилетия, так как такие меры важны для усиления безопасности.

Об этом заявил глава Минобороны страны Антти Хяккянен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам министра, страна рассматривает возможность пересмотра сделок с теми гражданами, которые не имеют паспорта стран ЕС и Европейской экономической зоны, включая граждан России.

Хяккянен отметил, что это вмешательство может коснуться всех сделок с любыми видами недвижимости, которые были оформлены за последние 20 день. Он подчеркнул, что подобные меры нужны для укрепления нацбезопасности и для более эффективного контроля сделок с недвижимостью.

"В последние 20 лет Финляндия слишком наивно относилась к контролю за недвижимостью", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он добавил, что число объектов недвижимости выросло настолько, что в случае обострения ситуации с безопасностью, контролировать такую массу квартир и домов будет очень сложно.

Россиянам запрещено покупать недвижимость

Напомним, что в апреле 2025 года Финляндия приняла закон, который запрещает покупать недвижимость гражданам тех стран, которые "ведут агрессивную войну и могут представлять угрозу безопасности Финляндии".

Министр обороны пояснял, что хоть в документе это прямо и не указано, однако в текущей международной обстановке ограничения фактически затрагивают граждан России и российский компаний.

В то же время запрет не распространяется на тех людей, кто имеет постоянный вид на жительство в стране или двойное гражданство. Также такие же исключения действуют и для граждан Беларуси.

Согласно изданию Yle, россияне в с января по ноябрь в 2025 году купили 55 объектов недвижимости, из которых 35 были приобретены до вступление закона о запрете в июле, а еще 20 - уже после.

Что еще делает Финляндия

Напомним, в январе 2026 года в Финляндии зафиксировали первый случай обнаружения нарушителя государственной границы. Это произошло благодаря новому забору, который страна возводит на отдельных участках границы с РФ.

Также недавно стало известно, что Финляндия вместе с другими странами Балтии при участии Еврокомиссии работает над созданием центра морского мониторинга.

Новости
