Питання кількості - важливе. Україні потрібно більше снарядів та артсистем, - Буданов

"Потрібно (українським військам - ред.) більше снарядів і артилерійських систем", - сказав Буданов.

Він уточнив, що йдеться не лише про сучасні технології, а й про старі, які вже не використовуються.

"Питання кількості - важливе", - наголосив керівник ГУР.

Буданов також вкотре зазначив, що Росія веде війну не лише проти України, а й проти НАТО, про що з самого початку твердить їхня пропаганда.

Снаряди для України

Нагадаємо, торік у березні міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план зі спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн.

Проте вже в листопаді 2023 року ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року. Однак, вже в січні поточного року єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон запевнив у тому, що блок все ж може досягти своєї мети.

Вчора у Європейській комісії заявили, що ЄС зможе до кінця цієї зими виробити мільйон артилерійських снарядів, обіцяних Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава все ще розраховує отримати повний пакет артилерійських снарядів, та закликав тиснути на лідерів ЄС з цього питання.