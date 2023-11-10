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ЄС навряд чи зможе дати Україні обіцяний 1 млн снарядів до березня 2024 року, - Bloomberg

Брюссель, П'ятниця 10 листопада 2023 14:26
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ЄС навряд чи зможе дати Україні обіцяний 1 млн снарядів до березня 2024 року, - Bloomberg Фото: ЄС навряд чи зможе дати Україні обіцяний 1 млн снарядів до березня 2024 року (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів. Цей план повинні були виконати до березня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання зазначають, що Європейська служба зовнішніх справ цього тижня поінформувала дипломатів ЄС, що затверджений план щодо боєприпасів для України навряд чи вдасться виконати за рік, тобто до наступного березня.

Раніше Bloomberg повідомляв, що ЄС не досягне мети, оскільки минуло більше половини року, але ініціатива виконана лише на 30%.

Представник Європейської служби зовнішніх справ відмовився коментувати це питання, посилаючись на конфіденційний характер обговорень. Деякі країни-члени ЄС не розкривають деталі постачань, але блок може попросити їх дати більше інформації. Це питання буде обговорено на зустрічі міністрів оборони ЄС наступного тижня.

Bloomberg наголошує, що постачання боєприпасів з ЄС стає все більш актуальним, особливо на тлі заяв про передачу Північною Кореєю снарядів для РФ.

Мільйон снарядів для України

Наприкінці минулої зими стало відомо, що українські війська зіштовхнулися з проблемою нестачі артилерійських снарядів. Тому на початку травня Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів.

Крім прямих постачань зі складів країн-членів ЄС, також організовані спільні закупівлі снарядів.

Також на початку червня Європарламент підтримав документ про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет. У липні європейський план з розширення виробництва боєприпасів та ракет набув чинності.

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