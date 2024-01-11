Зеленський закликав тиснути на лідерів, які обіцяли Україні 1 млн артилерійських снарядів

Україна все ще розраховує отримати повний пакет артилерійських снарядів. Для цього необхідно тиснути на лідерів, які підписались під цим рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Естонії Каєю Каллас.

Як відзначив президент, рішення щодо артилерійського пакета було потужним та правильним. Водночас Україна розраховувала отримати снаряди в березні, як це й обговорювалось на початку.

"Ми не отримали повний пакет. На жаль. І сьогодні це ініціатива Естонії. Сьогодні вже можна політично тиснути на лідерів, які підписалися під цим рішенням. Серйозні лідери і якщо їх слово чогось варте, а я впевнений в цьому, то треба виконувати рішення, які вони самі приймали. І дуже хотілося б, щоб ми отримали, бачили контракт", - зауважив Зеленський.

Зеленський пояснив, що іноді терміни можуть підводити військових, втім наявність контрактів вже дає надію.

"Нехай з відтермінуванням і затримкою, але тим не менш це прийде на поле бою і посилить нашу армію. Тобто саме вашу ініціативу можна довести до кінця", - відзначив президент.

Снаряди для України

В березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ Європейського союзу погодили план зі спільної закупівлі боєприпасів, який передбачає надання 1 млн снарядів Україні протягом наступних 12 місяців.

Як писав Bloomberg, в листопаді ЄС проінформував членів блоку про те, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний пакет. Однак, вже в січні поточного року єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон запевнив у тому, що блок все ж може досягти своєї мети.