Вопрос количества - важен. Украине нужно больше снарядов и артсистем, - Буданов

"Нужно (украинским войскам - ред.) больше снарядов и артиллерийских систем", - сказал Буданов.

Он уточнил, что речь идет не только о современных технологиях, но и старых, которые уже не используются.

"Вопрос количества - важен", - подчеркнул руководитель ГУР.

Буданов также в очередной раз отметил, что Россия ведет войну не только против Украины, но и против НАТО, о чем изначально утверждает их пропаганда.

Снаряды для Украины

Напомним, в марте прошлого года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах.

Однако уже в ноябре 2023 года ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года. Однако уже в январе текущего года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон заверил, что блок все же может достичь своей цели.

Вчера в Европейской комиссии заявили, что ЕС сможет до конца этой зимы выработать миллион артиллерийских снарядов, обещанных Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство все еще рассчитывает получить полный пакет артиллерийских снарядов и призвал давить на лидеров ЕС по этому вопросу.