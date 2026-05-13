Писториус заявил о признаках переломного момента в войне РФ против Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус видит признаки переломного момента в войне России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
"Я считаю, что украинцы действительно имеют преимущество. Россия переживает период слабости как в экономическом и внутреннем плане, так и на поле боя", - сказал Писториус после визита в Украину.
По его словам, украинцы достигают значительного прогресса. Удары по российской военной инфраструктуре в тылу становятся все более точными и дают результат.
На украинских командных пунктах в Запорожской и Днепропетровской областях Писториусу продемонстрировали, как дроны используются для разведки и борьбы с российскими системами вооружения и солдатами.
Он также имел возможность собственными глазами наблюдать за операциями, которые продолжаются. Украина развила свои возможности, особенно с прошлого года, от чего, как ожидается, выиграют и немецкие вооруженные силы в рамках стратегического партнерства.
"Сегодня многие говорят о решающей фазе войны, возможно, в пользу Украины", - отметил немецкий министр.
Заявление Путина о конце войны
Напомним, 9 мая российский диктатор во время своего выступления на параде в Москве сделал ряд заявлений относительно войны против Украины. По его словам, российско-украинская война якобы приближается к завершению.
Также Путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории третьего государства. Он назвал главным условием подписания финального договора.
Однако Институт изучения войны в ответ на слова главы Кремля о скором окончании войны Украине отметил, что пока нет никаких признаков того, что РФ намерена завершить агрессию.
В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина сохраняет устойчивые позиции и имеет преимущества в современных условиях войны. Страна постепенно трансформируется в экспортера безопасности и важного партнера для других государств.