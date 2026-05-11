Пісторіус розкрив справжню причину заяв Путіна про кінець війни

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав під час пресконференції з українським колегою Михайлом Федоровим.

Він зазначив, що саме від глави Кремля залежить припинення війни та терору цивільного населення України.

"Я вважаю, що Путін своєю поведінкою наразі хоче відвернути увагу від власної слабкості. На цей момент він навряд чи може похвалитися територіальними здобутками. Його армія знову й знову втрачає частини захоплених територій", - сказав Пісторіус.

Глава німецького Міноборони зауважив, що російський диктатор міг би просто завершити війну в Україні, якщо дійсно бачить кінець конфлікту.

"У будь-якого уважного спостерігача одразу виникає питання: якщо він справді бачить кінець цієї війни, то міг би просто її завершити? Тоді момент завершення був би повністю в його руках. Але водночас він знову висуває умови - як і завжди", - зазначив він.

Війну можна завершити просто зараз

Пісторіус наголосив на побоюваннях того, що заяви диктатора є черговим маневром для введення в оману і частиною гібридної війни Росії. Він додав, що впродовж останніх років щоразу, коли йшлося про припинення вогню чи мир, Путін зрештою поводився зовсім інакше, ніж було домовлено.

"Правда в тому - і я не втомлюся це повторювати - що якби Володимир Путін хотів припинити свою загарбницьку війну проти України, він міг би зробити це дуже просто: вивівши свої війська або запросивши до конкретних переговорів без попередніх умов", - наголосив Пісторіус.

Що передувало

У суботу, 9 травня, російський диктатор під час свого виступу на параді в Москві зробив низку заяв щодо війни проти України. За його словами, російсько-українська війна нібито наближається до завершення.

"Думаю, справа добігає кінця", - наголосив глава Кремля.