Україна тримає позиції, у нас є карти, - Сибіга

Україна зберігає стійкі позиції та має переваги в сучасних умовах війни. Країна поступово трансформується в експортера безпеки та важливого партнера для інших держав.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на конференції Польського інституту міжнародних справ (PISM) "Strategic Ark", передає РБК-Україна .

За словами Андрія Сибіги, Україна вже не тільки отримує підтримку, а й сама стає учасником глобальної системи безпеки.

"Україна тримає позиції і в нас є карти", - заявив Сибіга.

Йдеться про формування нової ролі країни як постачальника рішень в оборонній сфері.

"Українські безпілотні технології - це game changer і фактор, який дає нам перевагу", - наголосив міністр Андрій Сибіга.

Міністр наголосив, що в нинішніх умовах Україна виступає не тільки як об'єкт захисту, а й як держава, здатна пропонувати партнерство в питаннях безпеки.

"Ми стали партнером безпеки та експортером безпеки. Це нова реальність", - заявив міністр.

Зазначимо, що раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга виступив з ініціативою залучити країни Європейського Союзу до можливого посередництва в переговорах про взаємну відмову від ударів по аеропортовій інфраструктурі України та Росії.

За пропозицією Києва, сторони могли б домовитися про припинення атак на аеропорти. Сибіга зазначив, що подібний формат може становити інтерес і для Росії, оскільки великі російські авіавузли все частіше стають метою українських далекобійних ударів.

Також, глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна розраховує на старт повноцінних переговорів щодо вступу до Європейського союзу 26 травня. За його словами, Київ очікує переходу до наступного етапу євроінтеграційного процесу вже найближчими тижнями.