Пісторіус в Мюнхені назвав важливу умову гарантій безпеки для України

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Україна має отримати від держав-партнерів дійсно робочі та сильні гарантії безпеки, які не стануть аналогом сумнозвісного Будапештського меморандуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на Мюнхенській конференції з безпеки.

Читайте також: Зеленський назвав ключову тему мирних переговорів у Женеві

За словами Пісторіуса, потрібно подбати про те, щоб укладений мир був тривалим. Тому партнери повинні забезпечити Україні відповідні гарантії.

"Ми повинні будемо захистити Україну від будь-якої потенційної майбутньої агресії з боку Росії. Для цього великого завдання Україна потребує змістовні, надійні безпекові гарантії", - зазначив він.

При цьому Пісторіус послався на державного секретаря США Марко Рубіо. Той у 2014 році, будучи ще сенатором, виступив у Сенаті США та заявив, що Будапештський меморандум 1994 року не захистив Україну, а отже, не виконав своєї мети.

"Тож уроком для нас, пані й панове, має бути те, що ми не маємо допустити ще одного "паперового тигра" як Будапештський меморандум. І щоб надати надійні безпекові гарантії, усі ми - усі, і Європа, і США - маємо докластися до цього. Європа і Німеччина готові зробити свій внесок", - резюмував міністр оборони Німеччини.

Гарантії безпеки для України: вимоги України

Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Мюнхені 14 лютого заявив, що без чітких міжнародних гарантій безпеки домовленості про завершення війни можуть виявитися всього лише тимчасовими

За його словами, російський диктатор Володимир Путін - "раб війни", він намагатиметься знову знайти привід почати нову війну проти України. Тому потрібна система гарантій, яка має включати членство в Європейському Союзі, а також довгостроковий механізм стримування РФ.

Загалом зараз відомо, що Україна разом зі США та європейськими партнерами попередньо узгодила триетапний план дій на випадок порушення потенційної мирної угоди росіянами.

