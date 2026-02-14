Пісторіус в Мюнхені назвав важливу умову гарантій безпеки для України

За словами Пісторіуса, потрібно подбати про те, щоб укладений мир був тривалим. Тому партнери повинні забезпечити Україні відповідні гарантії.

"Ми повинні будемо захистити Україну від будь-якої потенційної майбутньої агресії з боку Росії. Для цього великого завдання Україна потребує змістовні, надійні безпекові гарантії", - зазначив він.

При цьому Пісторіус послався на державного секретаря США Марко Рубіо. Той у 2014 році, будучи ще сенатором, виступив у Сенаті США та заявив, що Будапештський меморандум 1994 року не захистив Україну, а отже, не виконав своєї мети.

"Тож уроком для нас, пані й панове, має бути те, що ми не маємо допустити ще одного "паперового тигра" як Будапештський меморандум. І щоб надати надійні безпекові гарантії, усі ми - усі, і Європа, і США - маємо докластися до цього. Європа і Німеччина готові зробити свій внесок", - резюмував міністр оборони Німеччини.