Писториус в Мюнхене назвал важное условие гарантий безопасности для Украины

По словам Писториуса, нужно позаботиться о том, чтобы заключенный мир был длительным. Поэтому партнеры должны обеспечить Украине соответствующие гарантии.

"Мы должны будем защитить Украину от любой потенциальной будущей агрессии со стороны России. Для этой большой задачи Украина нуждается в содержательных, надежных гарантиях безопасности", - отметил он.

При этом Писториус сослался на государственного секретаря США Марко Рубио. Тот в 2014 году, будучи еще сенатором, выступил в Сенате США и заявил, что Будапештский меморандум 1994 года не защитил Украину, а значит, не выполнил своей цели.

"Поэтому уроком для нас, дамы и господа, должно быть то, что мы не должны допустить еще одного "бумажного тигра" как Будапештский меморандум. И чтобы предоставить надежные гарантии безопасности, все мы - все, и Европа, и США - должны приложить к этому руку. Европа и Германия готовы внести свой вклад", - резюмировал министр обороны Германии.