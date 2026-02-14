Пісторіус в Мюнхені назвав важливу умову гарантій безпеки для України
Україна має отримати від держав-партнерів дійсно робочі та сильні гарантії безпеки, які не стануть аналогом сумнозвісного Будапештського меморандуму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на Мюнхенській конференції з безпеки.
За словами Пісторіуса, потрібно подбати про те, щоб укладений мир був тривалим. Тому партнери повинні забезпечити Україні відповідні гарантії.
"Ми повинні будемо захистити Україну від будь-якої потенційної майбутньої агресії з боку Росії. Для цього великого завдання Україна потребує змістовні, надійні безпекові гарантії", - зазначив він.
При цьому Пісторіус послався на державного секретаря США Марко Рубіо. Той у 2014 році, будучи ще сенатором, виступив у Сенаті США та заявив, що Будапештський меморандум 1994 року не захистив Україну, а отже, не виконав своєї мети.
"Тож уроком для нас, пані й панове, має бути те, що ми не маємо допустити ще одного "паперового тигра" як Будапештський меморандум. І щоб надати надійні безпекові гарантії, усі ми - усі, і Європа, і США - маємо докластися до цього. Європа і Німеччина готові зробити свій внесок", - резюмував міністр оборони Німеччини.
Гарантії безпеки для України: вимоги України
Президент України Володимир Зеленський під час виступу в Мюнхені 14 лютого заявив, що без чітких міжнародних гарантій безпеки домовленості про завершення війни можуть виявитися всього лише тимчасовими
За його словами, російський диктатор Володимир Путін - "раб війни", він намагатиметься знову знайти привід почати нову війну проти України. Тому потрібна система гарантій, яка має включати членство в Європейському Союзі, а також довгостроковий механізм стримування РФ.
Загалом зараз відомо, що Україна разом зі США та європейськими партнерами попередньо узгодила триетапний план дій на випадок порушення потенційної мирної угоди росіянами.