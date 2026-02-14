Писториус в Мюнхене назвал важное условие гарантий безопасности для Украины
Украина должна получить от государств-партнеров действительно рабочие и сильные гарантии безопасности, которые не станут аналогом печально известного Будапештского меморандума.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны Германии Бориса Писториуса на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Писториуса, нужно позаботиться о том, чтобы заключенный мир был длительным. Поэтому партнеры должны обеспечить Украине соответствующие гарантии.
"Мы должны будем защитить Украину от любой потенциальной будущей агрессии со стороны России. Для этой большой задачи Украина нуждается в содержательных, надежных гарантиях безопасности", - отметил он.
При этом Писториус сослался на государственного секретаря США Марко Рубио. Тот в 2014 году, будучи еще сенатором, выступил в Сенате США и заявил, что Будапештский меморандум 1994 года не защитил Украину, а значит, не выполнил своей цели.
"Поэтому уроком для нас, дамы и господа, должно быть то, что мы не должны допустить еще одного "бумажного тигра" как Будапештский меморандум. И чтобы предоставить надежные гарантии безопасности, все мы - все, и Европа, и США - должны приложить к этому руку. Европа и Германия готовы внести свой вклад", - резюмировал министр обороны Германии.
Гарантии безопасности для Украины: требования Украины
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене 14 февраля заявил, что без четких международных гарантий безопасности договоренности о завершении войны могут оказаться всего лишь временными
По его словам, российский диктатор Владимир Путин - "раб войны", он будет пытаться снова найти повод начать новую войну против Украины. Поэтому нужна система гарантий, которая должна включать членство в Европейском Союзе, а также долгосрочный механизм сдерживания РФ.
В целом сейчас известно, что Украина вместе с США и европейскими партнерами предварительно согласовала трехэтапный план действий на случай нарушения потенциального мирного соглашения россиянами.