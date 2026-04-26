Чи буде останній тиждень квітня в Україні теплим: прогноз на тиждень (карти)
Наступний тиждень суттєвого тепла в Україну не принесе. Дощі прогнозуються кожного дня, місцями з мокрим снігом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 27 квітня, погода в Україні суттєво не зміниться. Дощі з мокрим снігом та штормовий вітер знову накриють низку регіонів.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +7 до +10 градусів;
- у східних областях - від +7 до +14 градусів;
- у центральних областях - від +8 до +13 градусів;
- у південних областях - від +13 до +15 градусів;
- у західних областях - від +8 до +12 градусів.
У вівторок, 28 квітня, в Україні прогнозується хмарність з проясненнями, але дощі лише на півночі.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +7 до +10 градусів;
- у східних областях - від +8 до +13 градусів;
- у центральних областях - від +10 до +16 градусів;
- у південних областях - від +13 до +15 градусів;
- у західних областях - від +8 до +15 градусів.
У середу, 29 квітня, майже по всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +6 до +10 градусів;
- у східних областях - від +8 до +14 градусів;
- у центральних областях - від +8 до +14 градусів;
- у південних областях - від +13 до +15 градусів;
- у західних областях - від +6 до +12 градусів.
У четвер, 30 квітня, в Україні знову очікуються дощі по всій Україні.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +9 до +11 градусів;
- у східних областях - від +9 до +13 градусів;
- у центральних областях - від +10 до +12 градусів;
- у південних областях - від +9 до +13 градусів;
- у західних областях - від +11 до +15 градусів.
У п'ятницю, 1 травня, в Україні буде трохи холодніше, але дощитиме.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +9 до +11 градусів;
- у східних областях - від +9 до +13 градусів;
- у центральних областях - від +10 до +13 градусів;
- у південних областях - від +11 до +15 градусів;
- у західних областях - від +11 до +15 градусів.
Нагадаємо, нещодавно у мережі почали з'являтися "прогнози", буцімто літо 2026 року буде "аномально спекотним".
Тим часом в Укргідрометцентрі дали пояснення, чи варто насправді довіряти такій інформації.
Також синоптики проаналізували погодні умови на початку квітня та пояснили, як температурні коливання можуть вплинути на майбутній урожай.