UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Після важкої ночі УЗ фіксує затримки 42 поїздів: які рейси запізнюються найбільше

УЗ повідомила про затримку 42 поїздів (фото ілюстративне: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 9 січня, національний перевізник "Укрзалізниця" розповів про затримку низки поїздів - як приміських, так і далекого сполучення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Які поїзди "Укрзалізниці" затримуються й чому

"Попри важку ніч та масований ворожий обстріл залізниця продовжує рух", - розповіли українцям.

Зазначається водночас, що "Укрзалізниця" має затримки, обумовлені наслідками негоди - обледенінням контактної мережі.

Як результат - станом на 9 годину ранку було затримано 42 поїзди УЗ:

  • 18 - далекого сполучення;
  • 24 - приміських.

"Відправлення поїзда 766 "Одеса - Київ" відбудеться із затримкою орієнтовно +2:30 через затримку обігового поїзда зі столиці", - повідомили пасажирами.

Наголошується, що "прямо зараз оперативники "Укрзалізниці" розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом".

Які рейси УЗ запізнюються найбільше

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", найбільш відчутно запізнюються такі поїзди:

  • 79/80 "Львів - Дніпро" (+6:42);
  • 63/64 "Перемишль - Харків" (+6:17);
  • 111/112 "Львів - Ізюм" (+6:17);
  •  5/6 "Ясіня - Запоріжжя" (+6:07);
  •  45/46 "Харків - Ужгород" (+5:45);
  •  61/62 "Дніпро - Івано-Франківськ" (+5:45);
  •  41/42 "Дніпро - Трускавець" (+5:41).

За повним переліком поїздів, прибуття яких затримуються, можна слідкувати онлайн - на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua.

"Довеземо всіх. Дякуємо за терпіння та розуміння", - підсумували в "Укрзалізниці".

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що після снігопадів Україну накриють морози. Місцями температура повітря може "впасти" до -23 градусів за Цельсієм.

Читайте також, чи потрібний квиток на поїзд собаці - якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяНегода в УкраїніПасажириПотягиПоїзди