Після важкої ночі УЗ фіксує затримки 42 поїздів: які рейси запізнюються найбільше

Які поїзди "Укрзалізниці" затримуються й чому

"Попри важку ніч та масований ворожий обстріл залізниця продовжує рух", - розповіли українцям.

Зазначається водночас, що "Укрзалізниця" має затримки, обумовлені наслідками негоди - обледенінням контактної мережі.

Як результат - станом на 9 годину ранку було затримано 42 поїзди УЗ:

18 - далекого сполучення;

24 - приміських.

"Відправлення поїзда 766 "Одеса - Київ" відбудеться із затримкою орієнтовно +2:30 через затримку обігового поїзда зі столиці", - повідомили пасажирами.

Наголошується, що "прямо зараз оперативники "Укрзалізниці" розробляють рішення для того, щоб якомога більше обігових поїздів відправилися за своїм розкладом".

Які рейси УЗ запізнюються найбільше

Згідно з інформацією "Укрзалізниці", найбільш відчутно запізнюються такі поїзди:

79/80 "Львів - Дніпро" (+6:42);

63/64 "Перемишль - Харків" (+6:17);

111/112 "Львів - Ізюм" (+6:17);

5/6 "Ясіня - Запоріжжя" (+6:07);

45/46 "Харків - Ужгород" (+5:45);

61/62 "Дніпро - Івано-Франківськ" (+5:45);

41/42 "Дніпро - Трускавець" (+5:41).

За повним переліком поїздів, прибуття яких затримуються, можна слідкувати онлайн - на сайті uz-vezemo.uz.gov.ua.

"Довеземо всіх. Дякуємо за терпіння та розуміння", - підсумували в "Укрзалізниці".

Публікація УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)