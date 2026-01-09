После тяжелой ночи УЗ фиксирует задержки 42 поездов: какие рейсы опаздывают больше всего

Какие поезда "Укрзализныци" задерживаются и почему

"Несмотря на тяжелую ночь и массированный вражеский обстрел железная дорога продолжает движение", - рассказали украинцам.

Отмечается одновременно, что "Укрзализныця" имеет задержки, обусловленные последствиями непогоды - обледенением контактной сети.

Как результат - по состоянию на 9 часов утра было задержано 42 поезда УЗ:

18 - дальнего сообщения;

24 - пригородных.

"Отправление поезда 766 "Одесса - Киев" состоится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы", - сообщили пассажирами.

Подчеркивается, что "прямо сейчас оперативники "Укрзализныци" разрабатывают решения для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию".

Какие рейсы УЗ опаздывают больше всего

Согласно информации "Укрзализныци", наиболее ощутимо опаздывают следующие поезда:

79/80 "Львов - Днепр" (+6:42);

63/64 "Перемышль - Харьков" (+6:17);

111/112 "Львов - Изюм" (+6:17);

5/6 "Ясиня - Запорожье" (+6:07);

45/46 "Харьков - Ужгород" (+5:45);

61/62 "Днепр - Ивано-Франковск" (+5:45);

41/42 "Днепр - Трускавец" (+5:41).

За полным перечнем поездов, прибытие которых задерживается, можно следить онлайн - на сайте uz-vezemo.uz.gov.ua.

"Довезем всех. Спасибо за терпение и понимание", - подытожили в "Укрзализныце".

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)