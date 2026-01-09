После тяжелой ночи УЗ фиксирует задержки 42 поездов: какие рейсы опаздывают больше всего

Сегодня, 9 января, национальный перевозчик "Укрзализныця" рассказал о задержке ряда поездов - как пригородных, так и дальнего сообщения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
"Несмотря на тяжелую ночь и массированный вражеский обстрел железная дорога продолжает движение", - рассказали украинцам.
Отмечается одновременно, что "Укрзализныця" имеет задержки, обусловленные последствиями непогоды - обледенением контактной сети.
Как результат - по состоянию на 9 часов утра было задержано 42 поезда УЗ:
"Отправление поезда 766 "Одесса - Киев" состоится с задержкой ориентировочно +2:30 из-за задержки оборотного поезда из столицы", - сообщили пассажирами.
Подчеркивается, что "прямо сейчас оперативники "Укрзализныци" разрабатывают решения для того, чтобы как можно больше оборотных поездов отправились по своему расписанию".
Согласно информации "Укрзализныци", наиболее ощутимо опаздывают следующие поезда:
За полным перечнем поездов, прибытие которых задерживается, можно следить онлайн - на сайте uz-vezemo.uz.gov.ua.
"Довезем всех. Спасибо за терпение и понимание", - подытожили в "Укрзализныце".
