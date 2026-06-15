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Після удару по Києву кілька вулиць перекрито, транспорт змінив маршрути

09:05 15.06.2026 Пн
2 хв
Як тепер ходять трамваї, тролейбуси та автобуси?
aimg Ірина Глухова
Фото: у Києві змінено рух транспорту після атаки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після масованої російської атаки на Київ правоохоронці перекрили рух на кількох вулицях у чотирьох районах міста, громадський транспорт змінив маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького та КП "Київпастранс"

За даними поліції, обмеження руху запровадили у Солом'янському, Оболонському, Печерському та Деснянському районах столиці.

Які вулиці перекриті

Наразі рух транспорту перекритий:

  • вулицею Братів Зерових - від вулиці Преображенської до провулка Максима Кривоноса;
  • вулицею Бережанською - від вулиці Лугової до вулиці Полярної;
  • круговим рухом від вулиці Міської у напрямку вулиці Сошенка, Пуща-Водицької та Вишгородської;
  • на перехресті вулиць Цитадельної та Івана Мазепи;
  • вулицею Василя Іваниса - від вулиці Кубанської України до вулиці Мілютенка.

Правоохоронці закликали водіїв враховувати ці обмеження під час планування поїздок.

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Як змінився рух громадського транспорту

У КП "Київпастранс" повідомили, що через пошкодження контактної мережі та перекриття руху довелося тимчасово змінити маршрути наземного транспорту.

Зокрема:

  • трамваї №12 та №19 курсують від станції метро "Контрактова площа" до Подільського трамвайного депо;
  • запущено тимчасовий автобусний маршрут замість трамвая №17 - від вулиці Йорданської до вулиці С. Скляренка.

Також змінено маршрути тролейбусів:

  • №6 та №18 - від Майдану Незалежності до проспекту Європейського Союзу;
  • №32 - від вулиці Північної до станції метро "Мінська";
  • №33 - від Південного вокзалу до проспекту Європейського Союзу;
  • №38 - до вулиці Євгена Коновальця;
  • №28 та №31 - до шляхопроводу Повітряних Сил.

Крім того, автобуси №24 та №25 тимчасово курсують до площі Слави.

Масована атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Київ пережив чергову масовану комбіновану атаку РФ. По столиці летіли протикорабельні "Циркони", балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони.

Руйнування зафіксували у багатьох районах міста.

Зокрема, в Оболонському районі виникли масові пожежі автомобілів, житлових будинків і складських приміщень, було влучання у житлову дев'ятиповерхівку, пошкоджено житлову забудову та зафіксовано задимлення під'їздів.

Також цієї ночі було пряме влучання на території Києво-Печерської лаври. Пожежа охопила дах головного храму обителі - Успенського собору.

Крім того, Росія атакувала кіностудію імені Довженка - одну з найстаріших в Україні. Внаслідок удару було знищено унікальну колекцію костюмів.

Під час атаки також був знищений найбільший і найсучасніший сортувальний термінал "Нової пошти" у Києві.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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