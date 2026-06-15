Після удару по Києву кілька вулиць перекрито, транспорт змінив маршрути

Масована атака на Київ

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Київ пережив чергову масовану комбіновану атаку РФ. По столиці летіли протикорабельні "Циркони", балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони.

Руйнування зафіксували у багатьох районах міста.

Зокрема, в Оболонському районі виникли масові пожежі автомобілів, житлових будинків і складських приміщень, було влучання у житлову дев'ятиповерхівку, пошкоджено житлову забудову та зафіксовано задимлення під'їздів.

Також цієї ночі було пряме влучання на території Києво-Печерської лаври. Пожежа охопила дах головного храму обителі - Успенського собору.

Крім того, Росія атакувала кіностудію імені Довженка - одну з найстаріших в Україні. Внаслідок удару було знищено унікальну колекцію костюмів.

Під час атаки також був знищений найбільший і найсучасніший сортувальний термінал "Нової пошти" у Києві.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.