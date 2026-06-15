После удара по Киеву несколько улиц перекрыты, транспорт изменил маршруты

Массированная атака на Киев

Напомним, в ночь на 15 июня Киев пережил очередную массированную комбинированную атаку РФ. По столице летели противокорабельные "Цирконы", баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны.

Разрушения зафиксировали во многих районах города.

В частности, в Оболонском районе возникли массовые пожары автомобилей, жилых домов и складских помещений, было попадание в жилую девятиэтажку, повреждена жилая застройка и зафиксировано задымление подъездов.

Также этой ночью было прямое попадание на территории Киево-Печерской лавры. Пожар охватил крышу главного храма обители - Успенского собора.

Кроме того, Россия атаковала киностудию имени Довженко - одну из старейших в Украине. В результате удара была уничтожена уникальная коллекция костюмов.

Во время атаки также был уничтожен самый большой и современный сортировочный терминал "Новой почты" в Киеве.

Подробнее о последствиях вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.