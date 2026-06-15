После удара по Киеву несколько улиц перекрыты, транспорт изменил маршруты
После массированной российской атаки на Киев правоохранители перекрыли движение на нескольких улицах в четырех районах города, общественный транспорт изменил маршруты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого и КП "Киевпастранс"
По данным полиции, ограничения движения ввели в Соломенском, Оболонском, Печерском и Деснянском районах столицы.
Какие улицы перекрыты
Сейчас движение транспорта перекрыто:
- по улице Братьев Зеровых - от улицы Преображенской до переулка Максима Кривоноса;
- по улице Бережанской - от улицы Луговой до улицы Полярной;
- круговым движением от улицы Городской в направлении улицы Сошенко, Пуща-Водицкой и Вышгородской;
- на перекрестке улиц Цитадельной и Ивана Мазепы;
- по улице Василия Иваниса - от улицы Кубанской Украины до улицы Милютенко.
Правоохранители призвали водителей учитывать эти ограничения при планировании поездок.
Как изменилось движение общественного транспорта
В КП "Киевпастранс" сообщили, что из-за повреждения контактной сети и перекрытия движения пришлось временно изменить маршруты наземного транспорта.
В частности:
- трамваи №12 и №19 курсируют от станции метро "Контрактовая площадь" до Подольского трамвайного депо;
- запущен временный автобусный маршрут вместо трамвая №17 - от улицы Иорданской до улицы С. Скляренко.
Также изменены маршруты троллейбусов:
- №6 и №18 - от Майдана Независимости до проспекта Европейского Союза;
- №32 - от улицы Северной до станции метро "Минская";
- №33 - от Южного вокзала до проспекта Европейского Союза;
- №38 - до улицы Евгения Коновальца;
- №28 и №31 - до путепровода Воздушных Сил.
Кроме того, автобусы №24 и №25 временно курсируют до площади Славы.
Массированная атака на Киев
Напомним, в ночь на 15 июня Киев пережил очередную массированную комбинированную атаку РФ. По столице летели противокорабельные "Цирконы", баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны.
Разрушения зафиксировали во многих районах города.
В частности, в Оболонском районе возникли массовые пожары автомобилей, жилых домов и складских помещений, было попадание в жилую девятиэтажку, повреждена жилая застройка и зафиксировано задымление подъездов.
Также этой ночью было прямое попадание на территории Киево-Печерской лавры. Пожар охватил крышу главного храма обители - Успенского собора.
Кроме того, Россия атаковала киностудию имени Довженко - одну из старейших в Украине. В результате удара была уничтожена уникальная коллекция костюмов.
Во время атаки также был уничтожен самый большой и современный сортировочный терминал "Новой почты" в Киеве.
Подробнее о последствиях вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.