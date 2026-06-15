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После удара по Киеву несколько улиц перекрыты, транспорт изменил маршруты

09:05 15.06.2026 Пн
2 мин
Как теперь ходят трамваи, троллейбусы и автобусы?
aimg Ирина Глухова
После удара по Киеву несколько улиц перекрыты, транспорт изменил маршруты Фото: в Киеве изменено движение транспорта после атаки (Виталий Носач, РБК-Украина)
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После массированной российской атаки на Киев правоохранители перекрыли движение на нескольких улицах в четырех районах города, общественный транспорт изменил маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого и КП "Киевпастранс"

По данным полиции, ограничения движения ввели в Соломенском, Оболонском, Печерском и Деснянском районах столицы.

Какие улицы перекрыты

Сейчас движение транспорта перекрыто:

  • по улице Братьев Зеровых - от улицы Преображенской до переулка Максима Кривоноса;
  • по улице Бережанской - от улицы Луговой до улицы Полярной;
  • круговым движением от улицы Городской в направлении улицы Сошенко, Пуща-Водицкой и Вышгородской;
  • на перекрестке улиц Цитадельной и Ивана Мазепы;
  • по улице Василия Иваниса - от улицы Кубанской Украины до улицы Милютенко.

Правоохранители призвали водителей учитывать эти ограничения при планировании поездок.

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Как изменилось движение общественного транспорта

В КП "Киевпастранс" сообщили, что из-за повреждения контактной сети и перекрытия движения пришлось временно изменить маршруты наземного транспорта.

В частности:

  • трамваи №12 и №19 курсируют от станции метро "Контрактовая площадь" до Подольского трамвайного депо;
  • запущен временный автобусный маршрут вместо трамвая №17 - от улицы Иорданской до улицы С. Скляренко.

Также изменены маршруты троллейбусов:

  • №6 и №18 - от Майдана Независимости до проспекта Европейского Союза;
  • №32 - от улицы Северной до станции метро "Минская";
  • №33 - от Южного вокзала до проспекта Европейского Союза;
  • №38 - до улицы Евгения Коновальца;
  • №28 и №31 - до путепровода Воздушных Сил.

Кроме того, автобусы №24 и №25 временно курсируют до площади Славы.

Массированная атака на Киев

Напомним, в ночь на 15 июня Киев пережил очередную массированную комбинированную атаку РФ. По столице летели противокорабельные "Цирконы", баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны.

Разрушения зафиксировали во многих районах города.

В частности, в Оболонском районе возникли массовые пожары автомобилей, жилых домов и складских помещений, было попадание в жилую девятиэтажку, повреждена жилая застройка и зафиксировано задымление подъездов.

Также этой ночью было прямое попадание на территории Киево-Печерской лавры. Пожар охватил крышу главного храма обители - Успенского собора.

Кроме того, Россия атаковала киностудию имени Довженко - одну из старейших в Украине. В результате удара была уничтожена уникальная коллекция костюмов.

Во время атаки также был уничтожен самый большой и современный сортировочный терминал "Новой почты" в Киеве.

Подробнее о последствиях вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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