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Після теракту під Москвою. Росіяни в окупації почали перевіряти громадян Таджикистану

Архівне фото: Росіяни в окупації почали перевіряти громадян Таджикистану (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни на захоплених територіях України почали перевіряти громадян Таджикистану. Це відбувається на тлі нещодавнього теракту під Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни почали перевірку цілої етнічної групи через теракт у Москві" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на захоплені території робітників із країн Центральної Азії і таким чином змінює демографічний склад населення. Однак після розстрілу росіян під Москвою спецслужби РФ почали перевірку громадян Таджикистану.

Центр нацспротиву уточнює, що на окупованих територіях проживає близько 100 тисяч вихідців з Узбекистану і Таджикистану. 

"У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їхнього співгромадянина. Тому зараз до Маріуполя відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять "профілактичні бесіди", - додав ЦНС.

Теракт у Підмосков'ї

Увечері у п'ятницю, 22 березня, у місті Красногорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За даними росіян, в результаті атаки загинуло понад 100 людей.

Російські силовики заявили, що затримали чотирьох людей, які причетні до теракту. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито терористи хотіли втекти в Україні, де для них було підготовлено "вікно". Офіційно силовики в РФ затримали кількох громадян Таджикистану і звинуватили їх у причетності до цього теракту.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "те, що сталося в Москві, очевидно, і Путін, і інші подонки просто намагаються звалити на когось іншого".

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