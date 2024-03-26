После теракта под Москвой. Россияне в оккупации начали проверять граждан Таджикистана

"На временно оккупированных территориях россияне начали проверку целой этнической группы из-за теракта в Москве" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения враг завозит на захваченные территории рабочих из стран Центральной Азии и таким образом меняет демографический состав населения. Однако после расстрела россиян под Москвой спецслужбы РФ начали проверку граждан Таджикистана.

Центр нацсопротивления уточняет, что на оккупированных территориях проживает около 100 тысяч выходцев из Узбекистана и Таджикистана.

"В Москве боятся, что этнические таджики начнут бунты из-за показательного задержания их согражданина. Поэтому сейчас в Мариуполь отправляют дополнительные группы ФСБ, которые проводят "профилактические беседы", - добавил ЦНС.

Теракт в Подмосковье