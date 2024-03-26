После теракта под Москвой. Россияне в оккупации начали проверять граждан Таджикистана

Россияне на захваченных территориях Украины начали проверять граждан Таджикистана. Это происходит на фоне недавнего теракта под Москвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированных территориях россияне начали проверку целой этнической группы из-за теракта в Москве" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения враг завозит на захваченные территории рабочих из стран Центральной Азии и таким образом меняет демографический состав населения. Однако после расстрела россиян под Москвой спецслужбы РФ начали проверку граждан Таджикистана.
Центр нацсопротивления уточняет, что на оккупированных территориях проживает около 100 тысяч выходцев из Узбекистана и Таджикистана.
"В Москве боятся, что этнические таджики начнут бунты из-за показательного задержания их согражданина. Поэтому сейчас в Мариуполь отправляют дополнительные группы ФСБ, которые проводят "профилактические беседы", - добавил ЦНС.
Вечером в пятницу, 22 марта, в Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.
Российские силовики заявили, что задержали четырех человек, причастных к теракту. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы террористы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно". Официально силовики в РФ задержали несколько граждан Таджикистана и обвинили их в причастности к данному теракту.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили информацию о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что "то, что произошло в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого".
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