Після скандалу з ТЦК виникають питання щодо Кіпера на чолі Одеської ОВА, - експерт

Корупційні скандали довкола ТЦК в Одесі та області можуть призвести до масштабних кадрових чисток на рівні країни та у керівництві регіону.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Загроза звільнень у керівництві регіону

За словами експерта, постійні публікації про проблеми та корупцію в Одеській області викликають серйозні питання до голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Про можливість його звільнення, як зазначив Фесенко, говорили ще після відставки Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

"Питань до одеського губернатора стає все більше і більше. Коли пішов Єрмак, очікували, що його можуть звільнити. Бо він вважався креатурою Єрмака. Але проблема ж не тільки в тому, хто і чия креатура, проблема в претензіях до ситуації в регіоні і щодо того, як ОВА контролює ситуацію в регіоні", - сказав політолог.

Водночас відповідальність за наведення ладу лежить і на очільнику МВА Сергієві Лисаку, сказав Фесенко в розмові з РБК-Україна.

"У нього була непогана репутація, коли він працював у Дніпрі. Зараз або він має продемонструвати активність у наведенні порядку і сприяти військовому відомству, або виникнуть питання і до нього", - наголосив він.

Масштаби корупції в ТЦК

Фесенко підкреслив, що проблема корупції в ТЦК не обмежується лише Одесою. Проте саме цей регіон традиційно має високу концентрацію "тіньових" грошей через портовий статус та митницю, що робить його сприятливим середовищем для зловживань.

"Ось тут і виникає поле для корупції. Особливо, коли є невраховані гроші. А зараз, на превеликий жаль, процес мобілізації став такою годівницею для деяких не дуже правильних чиновників і військових керівників", - зазначив експерт.

На його думку, нинішня ситуація може повторити сценарій трирічної давнини, коли через зловживання колишнього одеського "військкома" Євгена Борисова відбулися масові звільнення очільників ТЦК. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже відсторонив керівників Одеського обласного та районного ТЦК.

"Думаю, що Одесою це не обмежиться. Думаю, що також може бути реакція Президента, і політичні, кадрові наслідки можуть бути такими ж великими", - зазначив він.