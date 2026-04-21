После скандала с ТЦК возникают вопросы по Киперу во главе Одесской ОВА, - эксперт
Коррупционные скандалы вокруг ТЦК в Одессе и области могут привести к масштабным кадровым чисткам на уровне страны и в руководстве региона.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
Угроза увольнений в руководстве региона
По словам эксперта, постоянные публикации о проблемах и коррупции в Одесской области вызывают серьезные вопросы к главе областной военной администрации Олегу Киперу. О возможности его увольнения, как отметил Фесенко, говорили еще после отставки Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.
"Вопросов к одесскому губернатору становится все больше и больше. Когда ушел Ермак, ожидали, что его могут уволить. Потому что он считался креатурой Ермака. Но проблема же не только в том, кто и чья креатура, проблема в претензиях к ситуации в регионе и по поводу того, как ОВА контролирует ситуацию в регионе", - сказал политолог.
В то же время ответственность за наведение порядка лежит и на главе МВА Сергее Лысаке, сказал Фесенко в разговоре с РБК-Украина.
"У него была неплохая репутация, когда он работал в Днепре. Сейчас или он должен продемонстрировать активность в наведении порядка и содействовать военному ведомству, или возникнут вопросы и к нему", - подчеркнул он.
Масштабы коррупции в ТЦК
Фесенко подчеркнул, что проблема коррупции в ТЦК не ограничивается только Одессой. Однако именно этот регион традиционно имеет высокую концентрацию "теневых" денег из-за портового статуса и таможни, что делает его благоприятной средой для злоупотреблений.
"Вот здесь и возникает поле для коррупции. Особенно, когда есть неучтенные деньги. А сейчас, к большому сожалению, процесс мобилизации стал такой кормушкой для некоторых не очень правильных чиновников и военных руководителей", - отметил эксперт.
По его мнению, нынешняя ситуация может повторить сценарий трехлетней давности, когда из-за злоупотреблений бывшего одесского "военкома" Евгения Борисова произошли массовые увольнения руководителей ТЦК. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже отстранил руководителей Одесского областного и районного ТЦК.
"Думаю, что Одессой это не ограничится. Думаю, что также может быть реакция Президента, и политические, кадровые последствия могут быть такими же большими", - отметил он.
Что известно о задержании группы ТЦК в Одессе
Напомним, сегодня в Одессе СБУ с Нацполицией после погони со стрельбой задержала группу сотрудников ТЦК и участкового. По данным СБУ, они занимались вымогательством денег с людей, которых били и запугивали, угрожая отправить на фронт.
Группу задержали с поличным, когда они "выбивали" средства из очередной жертвы прямо в служебном мультивене ТЦК.