ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

После скандала с ТЦК возникают вопросы по Киперу во главе Одесской ОВА, - эксперт

18:17 21.04.2026 Вт
3 мин
Почему Одесса, как "магнит" притягивает коррупционные скандалы?
aimg Дмитрий Левицкий aimg Владимир Фесенко Эксперт
После скандала с ТЦК возникают вопросы по Киперу во главе Одесской ОВА, - эксперт Фото: Олег Кипер, председатель Одесской ОВА (facebook.com / Олег Кипер)

Коррупционные скандалы вокруг ТЦК в Одессе и области могут привести к масштабным кадровым чисткам на уровне страны и в руководстве региона.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Читайте также: В Одессе задержали 8 представителей ТЦК после погони со стрельбой

Угроза увольнений в руководстве региона

По словам эксперта, постоянные публикации о проблемах и коррупции в Одесской области вызывают серьезные вопросы к главе областной военной администрации Олегу Киперу. О возможности его увольнения, как отметил Фесенко, говорили еще после отставки Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.

"Вопросов к одесскому губернатору становится все больше и больше. Когда ушел Ермак, ожидали, что его могут уволить. Потому что он считался креатурой Ермака. Но проблема же не только в том, кто и чья креатура, проблема в претензиях к ситуации в регионе и по поводу того, как ОВА контролирует ситуацию в регионе", - сказал политолог.

В то же время ответственность за наведение порядка лежит и на главе МВА Сергее Лысаке, сказал Фесенко в разговоре с РБК-Украина.

"У него была неплохая репутация, когда он работал в Днепре. Сейчас или он должен продемонстрировать активность в наведении порядка и содействовать военному ведомству, или возникнут вопросы и к нему", - подчеркнул он.

Масштабы коррупции в ТЦК

Фесенко подчеркнул, что проблема коррупции в ТЦК не ограничивается только Одессой. Однако именно этот регион традиционно имеет высокую концентрацию "теневых" денег из-за портового статуса и таможни, что делает его благоприятной средой для злоупотреблений.

"Вот здесь и возникает поле для коррупции. Особенно, когда есть неучтенные деньги. А сейчас, к большому сожалению, процесс мобилизации стал такой кормушкой для некоторых не очень правильных чиновников и военных руководителей", - отметил эксперт.

По его мнению, нынешняя ситуация может повторить сценарий трехлетней давности, когда из-за злоупотреблений бывшего одесского "военкома" Евгения Борисова произошли массовые увольнения руководителей ТЦК. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже отстранил руководителей Одесского областного и районного ТЦК.

"Думаю, что Одессой это не ограничится. Думаю, что также может быть реакция Президента, и политические, кадровые последствия могут быть такими же большими", - отметил он.

Что известно о задержании группы ТЦК в Одессе

Напомним, сегодня в Одессе СБУ с Нацполицией после погони со стрельбой задержала группу сотрудников ТЦК и участкового. По данным СБУ, они занимались вымогательством денег с людей, которых били и запугивали, угрожая отправить на фронт.

Группу задержали с поличным, когда они "выбивали" средства из очередной жертвы прямо в служебном мультивене ТЦК. Все подробности дела читайте в материале по ссылке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Одесса ТЦК
Новости
"Дружба" может возобновить работу, Украина завершила ремонт, - Зеленский
Аналитика
