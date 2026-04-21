Діяли за "наводкою": в СБУ підтвердили затримання групи ТЦК в Одесі

Служба безпеки України підтвердила затримання в Одесі злочинного угруповання, до складу якого входили співробітники ТЦК. Група вимагала гроші у громадян та працювали за "наводкою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.

Зазначається, що операцію з затримання провели співробітники СБУ (Головне управління внутрішньої безпеки) та Національної поліції в Одеській області. Правоохоронці діяли за сприяння головнокомандувача Збройних Сил України та командування Сухопутних військ.

За даними слідства, члени злочинного угруповання, до складу якого входили співробітники місцевого ТЦК, займалися вимаганням грошей з людей. Якщо ті відмовлялися давати хабаря - їх били та залякували, обіцяючи відправити "штурмовиками на фронт", зробивши це у "прискореному режимі".

"За матеріалами справи, "вибивання" коштів відбувалося прямо в службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць. Співробітники СБУ із залученням спецпризначенців затримали всіх учасників угруповання "на гарячому", коли вони викрали ще одного місцевого жителя та "вибивали" з нього гроші", - сказано у повідомленні.

При цьому під час затримання фігуранти намагалися чинити фізичний спротив. Спецпризначенцям довелося задіяти зброю - щоправда, стріляли по колесах авто, на якому учасники угруповання намагалися втекти з місця подій, обійшлося без постраждалих.

Також з'ясувалося, що фігуранти обирали жертв не навмання. Вони "працювали" за "наводкою" мешканця регіону. Останній проходив службу в ТЦК: саме він підшукував потенційних жертв, знаходив відомості про їхнє матеріальне становище та встановлював маршрути руху.

"Далі фігуранти відстежували потерпілих і нападали на них прямо посеред вулиці або на автошляхах. Для рейдів використовували два службових мультівени: в одному - тримали потерпілих, а група з другої машини стежила за обстановкою навколо", - додали в СБУ.

Усім затриманим учасникам угруповання готують підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ