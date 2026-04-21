Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив начальника одеського ТЦК після скандалу зі стріляниною та вимаганням хабара.

Про це повідомляє РБК-Україна з повідомленням на заяву Сухопутних військ ЗСУ у соцмережах.

Сирський відреагував на гучне затримання восьми працівників одеського ТЦК, яких підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів, - і відстронив керівників одразу двох установ.

Кого відсторонили

Від виконання службових обов'язків відсторонено:

начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

начальника Пересипського районного ТЦК.

Крім того, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку доручили провести окреме службове розслідування.

Що відбувається зараз

У Збройних Силах вже розпочато службове розслідування - його ініціювали після того, як Управління внутрішньої безпеки СБУ затримало військовослужбовців груп оповіщення Пересипського ТЦК.

"Будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку", - йдеться у заяві Сухопутних військ.

Правоохоронцям обіцяють повну підтримку під час перевірок і розслідування.